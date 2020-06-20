İçişleri Bakanı Soylu: "Şuana kadar 266 artçı deprem oldu bunun bir tanesi 5.6" - BİNGÖL

AA

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören köylerde incelemelerde bulunmak üzere özel uçakla beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milletvekili Feyzi Berdibek ile birlikte Bingöl’e gelen İçişleri Bakanı Soylu’u, Bingöl valisi Kadir Ekinci tarafından karşılandı.Havalimanında bir süre bekleyen Soylu, daha sonra helikopterle deprem bölgesine hareket etti.