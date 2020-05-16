İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerindeki güvenlik kulelerinde incelemelerde bulundu

Bakan Soylu, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığının açılışı amacıyla düzenlenen törenin ardından helikopterle Cudi Dağı eteklerinde yapımı tamamlanan ve süren güvenlik kulelerini inceledi.

Soylu, inşası süren Hacıaraş Kulesi'nin bulunduğu alanda da inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret eden Soylu, tümen komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk'ten bilgi aldı.

Bakan Soylu, tümen komutanlığı içerisindeki Şehitler Anıtı'nı da ziyaret etti.