İçişleri Bakanı Soylu. şehit annesi ile telefonda görüştü - KIRIKKALE

AA

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve beraberindekiler, şehit piyade uzman çavuş Mehmet Türken'in annesi Hatice Türken ile şehit polis memuru Bekir Ferhat Kaya'nın annesi Gülay Kaya'yı ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı ve karanfil verdi.Sezer, şehit annesi Kaya'yı telefonda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürdü.Bakan Soylu, Gülay Kaya'nın gününü kutlayarak, "Allah razı olsun. Allah bizi size mahçup etmesin. Dualarınıza ihtiyacımız var. Sağlıkla nice Anneler Günü'ne. Sahadaki evlatlarımıza çok dua etmenizi istiyoruz." diye konuştu.Gülay Kaya da "Sabahtan beri kuzularımın hepsi aradı. Bir Bekir gitti ama bir sürü Bekir'im oldu." dedi.Sezer, daha sonra 101 yaşındaki Esma Baran ve Keskin ilçesinde yaşayan 104 yaşındaki Dönüş Cönger'i ziyaret ederek, günlerini kutladı ve karanfil verdi.Vali Sezer, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, bütün annelerin gününü kutlayarak, bugün milletin anneleri olan şehit annelerini çalışma arkadaşlarıyla ziyaret ettiklerini söyledi.Aynı zamanda kentte bulunan 100 yaşının üzerindeki anneleri de ziyaret etme fırsatı bulduklarını aktaran Sezer, "100 yaşının üzerinde 23 annemiz var. Allah onlara uzun ömürler ve sağlık versin." diye konuştu.Öte yandan Sezer, ziyaretleri sırasında İstiklal Marşı'nı okuyan bir öğrenciye hediye verdi.