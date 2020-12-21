Bakan Soylu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sayın Ylva Johansson Yunanistan’ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor.

Frontex ’in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan’dan sorulmayacak mı?