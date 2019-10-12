

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nusaybin ilçesinde YPG'li teröristlerce havan ve roket saldırılarının yapıldığı yere geldi. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, dün ve önceki gün hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu. İlçe merkezindeki esnafı da ziyaret eden Bakan Soylu, daha sonra sınır hattında incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulunduğu vatandaşlara "Sabırlı olacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şöyle;

"Karşıdan ne yaptıklarını görüyorsunuz. Çok ahlaksızca ve insafsızca bir şekilde sivillere atıyorlar. Özellikle çocuk parklarından ve hastanelerde kendilerini muhafaza etmeye çalışıyorlar, sivil halkın arasına gizleniyorlar.

Dün ve bugün Nusaybin'de 11 sivilimiz şehit oldu, mekanları cennet olsun. Buradaki durumu Cumhurbaşkanımıza arz ettik, diğer bakan arkadaşlarımızla birlikte burayla ilgili değerlendirmeleri gece yarısı boyunca ortaya koymaya çalıştık. Bir terör örgütüyle karşı karşıyayız ve terör örgütü yine aynı yalanlarla halka bu bedeli ödettirmeye çalışıyor. Havanlar karşı bölgeden geliyor. 300'ün üzerinde havan geldi buraya ve hiçbir ayrım gözetmiyorlar ama biz gerekli bütün tedbirlerimizi aldık. Bu konuda güvenlik güçlerimiz büyük bir gayret ortaya koyuyor. Yalanlarla yıllarca maalesef hepimiz biliyoruz ki istismar etme gayretinde oldular. Buna müsaade edilmeyecek. Burada yaşayan Kürt kardeşlerimiz çok bedel ödediler. Bir daha bedel ödemeyecekler. Bunu tamamen kapatacak bir dönemi açıyoruz.

Terör örgütünü bir çukura koyup öyle toprakla kapatacağız ki insanlarımız huzur içinde olacaklar. Biraz sabır... Ne yaptığımızı nasıl adımlar attığımızı biliyoruz. Teröre coğrafyamızın hiçbir yerinde müsamaha etmeyeceğimizi göstereceğiz. Herkes sabırlı olsun.