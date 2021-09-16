İçişleri Bakanı Soylu, KKTC İçişleri Bakanı Evren ile görüştü

Bakan Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) gerçekleşen görüşmede, Evren'e merkez hakkında bilgi verdi.

Basına kapalı görüşmede, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş, KKTC İçişleri Bakanlığı Müsteşarları Emre Hacı, Gürkan Kara, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü hazır bulundu.