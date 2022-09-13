Bakan Soylu İtalyan mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Soylu ve Lamorgese arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, iki ülke arasında göç irtibat görevlisi görevlendirilmesi, teknik heyetlerin çalışmalarının devamı, güvenlik, terörle mücadele ve göç yönetiminde iş birliği konularının değerlendirildiği bildirildi.

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