Bakan Soylu, beraberindeki Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile kent merkezindeki esnafa ziyarette bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Yüksekova ilçesine geçen Soylu ve beraberindekiler, İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 200 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesi'ne ziyarette bulundu.

Üste görevli askerlerle selamlaşan Soylu, güvenlik güçleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

BAKAN SOYLU'DAN 'GÜNÜN HASILATI' PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ele geçirilen mühimmatların fotoğraflarını “Günün hasılatı” başlığıyla paylaştı.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ele geçirilen mühimmatların fotoğraflarını “Günün hasılatı” başlığıyla paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği anlaşıldı.