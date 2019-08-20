Bakan Soylu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;

"Devlet işliyor, hukuk işliyor, demokrasi işliyor ve süreç işliyor. Terörle demokrasi arasında bir kanal açmaya çalışanlar bir sorumsuzluk içindedirler. Hukukun en temel görevi milletin vermiş olduğu temiz oyları teröre istismar ettirmemektir. Bizim görevimiz budur. Bu görevden yoksun kalırsak ne demokrasi ne devlet ne hukuk ne de kurallardan bahsetmek mümkün değildir. Türkiye belediyeler üzerinden özellikle terörün merkezi haline getirilmeye çalışanlara süreç, Anayasa bir cevap verdi. Bir daha tekrarlamayın dedi. Ama hem demokrasiye hem hukuka halel getirmek isteyenler kelimenin tam manasıyla devlete kafa tutmaktadırlar. Milletin temiz oylarına leke sürmektedirler. Bunu başka türlü yorumlamak hem yaşadıklarımız kör ve sağır olmak demektir, hem de dünyada yaşananlara kör ve sağır olmak demektir. Büyük bir hata yapıyorlar. Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılırlar. Halkın helal oylarıyla terörü belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara sessiz kalmamızı beklemeleri de son derece yanlıştır"