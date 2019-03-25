25 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde bir araya geldiği vatandaşlara hitap etti.
Terörle başarılı bir şekilde mücadele ettiklerini belirten Soylu, insansız hava araçlarına (İHA) mayıs ayında takacakları bir aparat sayesinde artık teröristlerin dağlarda kafalarını bile çıkaramayacaklarını söyledi.
Savunma Sanayi İcra Kurulu Üyesi olduğunu hatırlatan Soylu, "Öyle şeyler gerçekleştiriyoruz ki bir kısmını söyleyemiyoruz ama bilesiniz bunları söylesek gece sabahlara kadar mutluluktan uyumazsınız. Türkiye'yi tehdit edeceklere, Türkiye'nin yarınına birtakım operasyonlar yapmaya çalışacaklara öyle şeyler hazırlıyoruz ki Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını görecekler. Türkiye'nin güçlü ve zengin olduğunu görecekler." diye konuştu.
"PKK'YA PATLAYICI TAŞIYANIN BELEDİYE MECLİSLERİNDE NE İŞİ VAR?"
Süleyman Soylu, 325 PKK ve HDP'linin belediye meclislerine sokulmaya çalışıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:
"PKK'ya patlayıcı taşıyanın belediye meclislerinde ne işi var? Uyuşturucu üretip, PKK adına dağıtan, pazarlayan ve parasını kazananın, karakolu bombalayanın, jandarma karakoluna molotofkokteyli atanın, terör örgütü üyesinin avukatlığını yapanların, haraç toplayanın, parayı PKK'ya gönderenin bu listelerde ne işi var? Bunlara, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden neden yer verdi? Tanıdıklarından mı yer verdi? Bir sözleşme imzaladılar, teslim oldular."
"KANDİL VE PKK DA AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR"
31 Mart'ta bir zafiyete uğramalarının beklendiğini dile getiren Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:
"FETÖ'nün itinin Amerika'da nasıl havladığını duydunuz değil mi? O Ekrem Dumanlı diye bir adam, çıldırmış gibi konuşuyordu. 'AKP ve MHP kaybedecek.' diyor. Kandil ve PKK da aynı şeyi söylüyor. Nasıl bir tezgah kurulduğu apaçık ortadadır. Bugün bize Amerika'dan, Avrupa'dan parmak sallayanlar, sözlerini Türkiye'de yerine getirtemiyorlar diye, 31 Mart'tan sonra zayıflatıp bu ülkeye hakim olmaya çalışıyor."
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