Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yassıada'yı bugün sakin sakin eşim ve bir grup arkadaşımızla gezdik. Tarihimizin, devletimizin, milletimizin ve demokrasimizin; yalanlar, kurgular ve düzmece mahkemelerle nasıl iftiraya uğradığını, masumiyetin sahibinin Allah olduğunu, devletimizin-milletimizin asaletli sahip çıkışı ve ısrarın sonucunu, asırlar geçse de büyük milletimize, memleketimize hizmet etmenin karşılıksız kalmayacağını Yassıada kendi duruşuyla ifade etmektedir. Cesaretinize ve millete olan sadakatinize; yanlış intikal ettirilmek istenen tarihi düzeltme bilgeliğinize minnettarız Sayın Cumhurbaşkanım. Allah razı olsun."