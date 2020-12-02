Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına ilişkin, “Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir. Suikast girişimi, yakalanan kişi söz konusu değildir” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM’ye gelişinde gazetecilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na suikast iddialarına ilişkin sorusunu cevapladı. Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün gerekli açıklamayı yaptığını belirterek, açıklamanın yeterli olduğunu ifade etti. Soylu, 65-80 arası eyleme yönelik duyum aldıklarını belirterek, “Dün Emniyet Genel müdürümüz açıkladı. Kamu görevlilerine, görevleri nedeniyle terör örgütlerinin hedefi olabilecek kişilere, sansasyonel sonuçlar oluşturabilecek kişiler, eylemler, yerler, bunlara yönelik terör örgütleri kendilerine ait hedef belirler. Kayyumlarımız bazen haftada 5 bir kişiye, bazen ayda 3-4 bir kişiye bu tip tehditler gelir. Biz bir kıraathanede konuşulan bir konuyu da değerlendirmek zorundayız. Hiçbir şeyi azımsamayız, küçümsemeyiz, hepsinin tek tek değerlendiririz. Türkiye’de devlet büyüklerimize bu konuda terör örgütlerinin yaptıkları tehditleri hem bu konudaki meselelerin takibi açısından sürekli olarak da değerlendiririz. Kamu görevlilerine, özel şahıslara kendi kişilikleri sebebiyle yapılanları değerlendiririz. Bu konuda bütün tedbirleri alırız. Burada hassasiyetle durduğumuz bir şey vardır ve gönderdiğimiz bilgi notlarında da vardır, kişilere de iletiriz. Bunu kamuoyu ile açık bir şekilde, medya ile paylaşılmamasını istirham ederiz. Çünkü, bu duyumların kendilerine ait dereceleri vardır. Bu konuda özellikle PKK, DEAŞ, PYD’den tehdit alanlar var. Bunların kamuoyu ile paylaşılmasını, kamuoyu ile bir süreç ortayla konmasını şundan dolayı istemeyiz. Terör örgütleri eylem hedefleri kadar aynı zamanda bir hedefleri daha vardır. Bu hedefleri kendilerinden olabildiğince söz ettirmek, toplumun güveni ve istikrarını sarsmaya yönelik adım atabilmektir. Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir. Suikast girişimi yakalanan kişi söz konusu değildir. Bizim Orhan Miroğlu en çok tehdit alanlardan birisi. PKK’nın sürekli tehdidindedir” dedi.
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