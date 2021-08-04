İçişleri Bakanı Soylu'dan düzensiz göç ile mücadele konusunda açıklama

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, göç meselesiyle ilgili sahada çalışan idari, sivil ve kolluk olmak üzere tüm personele iftira atan yaklaşımını kınadığını bildirdi.
Türkiye'nin, iç savaşların ve yoksullukların oluşturduğu Suriye ve Orta Doğu kaynaklı göçü yönetmede tüm dünyanın kabul ettiği bir başarıya sahip olduğunu belirten Soylu, Türkiye'nin, düzensiz göçle mücadele konusunda da pek çok bölgede olduğu gibi Afganistan'da da çekilme kararı sonrası olası senaryolar için uzun zamandan beri ciddi bir hazırlık içinde olduğunu vurguladı.
Fiziki hazırlık kapsamında İran sınır hattının göç, kaçakçılık ve terörist girişleri açısından en kritik olduğu 152 kilometrelik kısmına güvenlik duvarı örüldüğünü, 85 kilometrelik duvar çalışmasının sürdüğünü aktaran Soylu, ayrıca 109 kilometrelik kısmının ise aydınlatma sistemiyle donatıldığına dikkati çekti. Soylu, bunlara ek olarak 79 kilometre boyunca kamera ve algılayıcı sistemlerin inşa edilerek düzensiz göç hareketliliklerinin sürekli olarak izlenebilmesinin sağlandığına işaret ederek "Termal kameralarla gece geçişlerinin önlenmesi sağlanırken aynı zamanda İHA'lar vasıtasıyla düzenli olarak sınırlarımız kontrol altında tutulmaktadır. Doğu sınırımızın 740 kilometrelik kısmında kullanılacak ve entegre sınır yönetiminde kilit bir rolü olan elektro optik kuleler ve haberleşme kulelerinin yüzde 90'ı tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.
- "Sınırlarımızda görevlendirilmek üzere 500 ek güvenlik korucusu kaydırıldı"
Sınırlarda görevlendirilmek üzere 500 ek güvenlik korucusu kaydırıldığı bilgisini veren Soylu, sınırda yapılan devriye yollarına ek olarak termal kamerayla donatılan yüksek teknolojiye sahip 82 zırhlı devriye aracıyla sınırdaki geçişlere anında müdahale edildiğini belirtti. İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:
"Bahsedilen bu önlemler neticesinde 2020'de güney ve doğu sınırlarımızda 505 bin 375 kişinin ülkemize yasa dışı yollarla girişi, sınırlarımızda engellenmiştir. 2021'de ise bugüne kadar 253 bin 299 kişinin de aynı kapsamda geçişi engellenmiştir. Son 7 yıldır dünyaya örnek bir göç yönetimi sergileyen ülkemizin söz konusu başarısı sadece uluslararası koruma, geçici koruma ya da düzenli göç alanından değil düzensiz (kaçak) göçle mücadele alanından da kaynaklanmaktadır. Türkiye uzun yıllardır göçte hem hedef hem de geçiş (transit) ülkedir ve ciddi bir düzensiz göç baskısıyla karşı karşıyadır. Bu bağlamda, denizde ve karada, verilerini sık sık kamuoyuyla paylaştığımız düzensiz göçmen yakalamaları ve buna bağlı geri gönderme operasyonları gerçekleştirmektedir. 2018'de 268 bin, 2019'da 454 bin, 2020'de 122 bin 302 ve 2021'de ise 72 bin 879 düzensiz göçmen sınırlarımız içerisinde yakalanmıştır. Sınır dışı edilmek üzere idari gözetim kararı alınan yabancıların tutulduğu Geri Gönderme Merkezlerinin kapasitesi Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce devralındığında 1700'lerdeyken günümüzde 20 bin seviyesine çıkartılmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesinde yaklaşık yüzde 45, yakalama/sınır dışı etme oranıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz bu konuda dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya ulaşmıştır."
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