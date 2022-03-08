Bakan Soylu'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Suriye'den Ukrayna'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar yaşanan her gelişmede, insanlık ve özelde de kadınlar için yeni bir maliyetin oluştuğu bir 21. yüzyıl tablosu içinde Kadınlar Günü'nün kutlandığını belirtti.

Türkiye'nin kadim kültürü ve değerlerinden aldıkları ilham ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla önemli adımlar attıklarını, "kadının adının da imzasının da olduğu" bir neticeye ulaştıklarını vurgulayan Soylu, 2004'te Anayasa'nın 10. maddesinde yapılan bir değişiklikle kadına yönelik pozitif ayrımcılığın anayasal bir hüviyet kazanmasının ardından, çeşitli düzenlemelerle kadınların iş hayatındaki haklarının yasal güvenceye alındığını hatırlattı.

Öte yandan gerek Devlet Memurları Kanunu'nda gerekse İş Kanunu'nda yapılan değişikliklerle kadınların analık, süt ve doğum izinleri gibi pek çok hakkının da güvence altına alındığını anımsatan Soylu, şunları kaydetti:

"Yine sosyal yaşamda kadınlarımızın ekonomik açıdan desteklenmesi adına, kadınlarımızın evlerinde ürettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri gelirler vergiden muaf tutulmuş, yerel yönetimlere 100 bin nüfusun üzerindeki yerlerde kadın ve çocuk konukevi açma yükümlülüğü getirilmiş, eğitimde ve kamu hizmetlerinde başörtüsü yasağı kaldırılarak kadınların sosyal hayatta karşılaşabileceği tüm engelleri kaldırmaya ve onlara destek olmaya gayret edilmiştir. Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle iş yerinde cinsel taciz suç olarak tanımlanmış, yine aynı kanunda yapılan değişiklikle 'töre cinayetleri' kasten öldürmede müebbet hapis gerektiren nitelikli haller kısmına eklenmiştir. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un çıkarılmasını takiben atılan pek çok adımla birlikte, şiddet olaylarının oluşmadan engellenmesi için de KADES'ten elektronik kelepçeye kadar pek çok tedbir ve yenilik hayata geçirilmiştir. Bütün bunlar, kendine ait bir iklim oluşturmuş ve kadınlarımızın sosyal hayatın her alanında daha çok yer almasına, daha çok söz sahibi olmasına vesile olmuştur."

Sosyal iklimlerin, liderlik ve siyasetin ortaya koyduğu irade ile oluştuğuna işaret eden Soylu, kadınların sosyal hayattaki yeriyle ilgili bugün elde edilen olumlu iklimin mimarının, bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu vurguladı.

"Bugüne kadar yaptıklarımızdan aldığımız ilham ve motivasyonla kadınlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimize dair taahhüdümüzü tekraren ifade etmek istiyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyoruz." ifadelerini kullanan Soylu, Kurtuluş Savaşı kadınlarını, şiddet mağduru olarak hayatını kaybetmiş tüm kadınları rahmet ve şükranla andığını belirtti.

Soylu, şehit anneleri başta olmak üzere, Türkiye'yi ve dünyayı fedakarlıklarıyla emekleriyle akılları ve şefkatleriyle güzelleştiren tüm kadınları sevgi ve saygıyla selamladığını ifade etti.