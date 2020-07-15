İçişleri Bakanı Soylu'dan 15 Temmuz açıklaması:

AA

Bakan Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, İnşirah Suresi'nin "Şüphesiz, güçlükle beraber bir kolaylık vardır." ayetini anımsattı.

60 yıllık hesabın bir gecede görüldüğü, vesayetin son hamlesi, milletin son ve en kesin cevabı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılının idraki içinde olunduğunu belirten Soylu, "Şurası açıktır ki FETÖ, 15 Temmuz'un taşeronudur. O ihanetin arkasındaki akıl ise aslında darbeleri araç olarak kullanan, temel hedefi devleti ve medeniyetimizi kendine göre yeniden formatlamak olan ve bizim yıllardır vesayet zihniyeti olarak tarif ettiğimiz akıldır." ifadelerini kullandı.

Soylu, 15 Temmuz gecesi meydanlarda veya sorumlu olduğu binada şehadeti ve gaziliği göze alan herkesin, aslında neye karşı çıktığını ve kiminle mücadele ettiğini bildiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

"28 Şubat bin yıl sürecek, bir sağdan bir soldan astık, millet egemenliğini yetkili organlar eliyle kullanır, sözleriyle tanıdığımız o zihniyet, bu ülkede yaşayan ve demokrasiye inanan hiç kimsenin yabancısı değildir. Ülkemizi on yıllarca geriye götüren eski darbelerin aksine 15 Temmuz, bizden 251 vatan evladını götürmüş ancak ülkeyi geriye götürmeyi başaramamıştır. Güçlü devlet geleneğimiz ve aziz milletimizin demokrasiye bağlılığı, o geceyi, vesayetin tümden tasfiyesine vesile etmemize imkan tanımıştır."

- "Vesayetten arındırılmış tertemiz bir yol açmıştır"

İçişleri Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 99 bin 66 operasyon yapıldığını, 282 bin 790 gözaltı ve 94 bin 975 tutuklama gerçekleştirildiğini bildiren Soylu, şunları kaydetti:

"Halen bu suç kapsamında tutuklu olan kişi sayısı 25 bin 912, süreç içinde toplam işlem yapılan şahıs sayısı ise 597 bin 783 kişidir. Bu çalışmaların en somut bulgusu ise sayılar ve rakamlar değil, örgütün bazı kesimlerce net anlaşılamayan veya varlığından bile şüphe ettikleri organizasyon yapısının aslında çok dinamik, somut ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde eyleme dönük bir gerçeklik içinde olduğudur."

Yıllar boyunca darbeler sebebiyle çok sıkıntılar çekildiğini belirten Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz gecesi aziz milletimizin verdiği mücadele ise hem bu vesayeti yeniden kurmak isteyenlerin hevesini kursağında bırakmış hem de geleceğe yeni, vesayetten arındırılmış tertemiz bir yol açmıştır. Bu yolda yürümemiz için bir yaz gecesi feda-i can eden tüm şehitlerimize Cenabıhak'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepsinden, bu vatan için şehit düşen, gazi olan, zorlukları kolaylıkla aşmamız için kan ve ter döken tüm vatan evlatlarından razı olsun." ifadelerini kullandı.