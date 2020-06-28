İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında Diyarbakır'da güvenlik toplantısı yapıldı

Bakan Soylu başkanlığında Diyarbakır Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Vali Münir Karaloğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman hazır bulundu.

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