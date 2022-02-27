İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Bağcılar'da, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı sebebiyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Programa Soylu'nun yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, Bayburt Valisi Cüneyt Epçim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti İstanbul milletvekili Emine Sare Aydın ve CHP İstanbul milletvekili Gökhan Zeybek milletvekilleri katıldı. Süleyman Soylu'ya etkinlikte plaket ve hediyeler takdim edildi.
"LAF EBELİĞİNDEN BAŞKA BİR ŞEY GERÇEKLEŞTİRMEYEN ANLAYIŞ"
Etkinlikte konuşan Süleyman Soylu, "Zannettiler ki Amerika her şeyin hakimidir. Gelip aşağıda terör koridoru kurup, bu ülkenin huzurunu ve birliğini bozmaya çalışan tezgahları kurmak elbette büyük devlete yakışan bir iş değildir. Bugün Ukrayna'da savaş var. İnsanlar oradan kaçıyorlar. Amerika bize F-35 ve F-16'lar ile ilgili hikaye okuyorsun. Rusya'ya karşı laf ebeliğinden başka bir şey gerçekleştirmeyen bir anlayış ortaya koyuyorsun. Avrupa ne oldu? Hani gücünüz kuvvetiniz vardı. Türkiye'ye gelince yukarıdan aşağıya her türlü sözü söylüyorsunuz. Her türlü yaptırımı ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Hadi şimdi sözünüzün dışında bir adım ortaya koyabilme kabiliyeti koysanıza. Yine Türkiye kendi anlayışını ortaya koyabiliyor. Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' sözü sadece dünyaya karşı söylenmiş bir söz değil" şeklinde konuştu.
"DÜNYAYA NİZAM VERMEYE ÇALIŞAN MİLLETİN TORUNLARIYIZ"
Bakan Soylu konuşmasının devamında, "Afganistan'dan Amerika kaçarken o insanlar uçağı tekerleğine sarılıp oradan kaçma görüntüsünü hatırlıyor musunuz? İşte bu görüntü dünyaya meydan okuyan ben dünyanın beyi, paşasıyım diyenin iflasının görüntüsüdür. Hemen yanı başımızda Irak ve Suriye'de iki terör örgütü ile iki devletin otoritesini ortadan kaldırdılar. Hesapları sadece o iki ülke değil. Hesapları Türkiye'ydi. Biz 20 yıldır onların sözlerine ve ninnilerine Ukrayna gibi bakmış olsaydık bu gün bizi de zulüm altında inim inim inletirlerdi. Dünya ne derse desin biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Birileri gidip onların büyük elçilerine mektup yazabilirler, biz o defteri İstiklal Savaşı'nda kapattık. Bizim sorumluluğumuz sadece 780 bin metrekare değildir. Bu gün Afganistan'dan Pakistan'a, Irak'tan Suriye'ye ve bir çok ülkeye kadar her tarafı karıştırmaya çalışanlara karşı dünyada hakkın ve adaletin sesini biz temsil etmek zorundayız. Biz dünyaya nizam vermeye çalışan milletin torunlarıyız. 21'inci yüzyıl başımızı eğdiğimiz bir yüzyıl değil" ifadelerini kullandı.
ANNE VE BABASINDAN BAHSEDERKEN GÖZLERİ DOLDU
Soylu anne ve babasının Bayburt ile ilgili, "Benim babam da amcam da Bayburt'ta doğdu. Rahmetli annemle babam Bayburt'ta nehrin kenarında oturduklarında beni ararlardı. 'Senin sevdiğin yerde oturuyoruz' derlerdi" anısını paylaşırken gözleri doldu.
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