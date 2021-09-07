İçişleri Bakanı Soylu, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi ile görüştü

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) gerçekleşen görüşmede, Bakan Soylu, Varhelyi'ye GAMER'i gezdirdi ve merkez hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, Türkiye-AB ilişkileri, göç, sınır güvenliği, Afganistan'da yaşanan son gelişmelerin yaratacağı göç baskısı gibi konular ele alındı.

Görüşmede, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut da bulundu.