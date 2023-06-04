ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

11 Ekim 1968 tarihinde Konya'da doğan Ali Yerlikaya ilk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu. Yerlikaya, 1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı. 1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı. Sırasıyla; Hilvan ( Şanlıurfa ) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

BİRÇOK İLDE VALİLİK YAPTI

29 Mayıs 2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09 Şubat 2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atanan Ali Yerlikaya, 13 Aralık 2007 - 17 Mayıs 2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23 Mayıs 2010 - 9 Ağustos 2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17 Ağustos 2012 - 3 Mart 2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 5 Mart 2015 - 3 Aralık 2018 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yapan Yerlikaya, 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği görevine atanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde İçişleri Bakanı olarak görev yapacak olan Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.