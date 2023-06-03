YENİ KABİNE AÇIKLANDI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanlığı - Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanlığı - Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanlığı - Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanlığı - Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanlığı - Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanlığı - Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanlığı - Yaşar Güler
Sağlık Bakanlığı - Fahrettin Koca
Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı - Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanlığı - İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanlığı - Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Abdülkadir Uraloğlu