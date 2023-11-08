İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “Terörizme karşı büyük bir başarı kazandık”

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlığının bütçesine yönelik sunum gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya, terör, göç, asayiş gibi konularda bilgilendirmede bulundu.

Yerlikaya’nın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ÜLKEMİZİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN VARIZ"

“Türkiye Yüzyılı’nın temelini oluşturan Vizyon Belgesi'nin 16 başlığından biri ‘Huzur’dur. Çünkü Türkiye Yüzyılı vizyonunun öncelikli hedeflerinden biri de, huzurun kökleştirilmesidir. Bunun için de, insan hak ve özgürlüklerinin, Can ve mal güvenliğinin, her türlü fiili ve potansiyel tehdide karşı güvence altına alınması şarttır. Bunun teminatı da biziz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı olarak biz, ülkemizin huzur ve güvenliği için varız. Başta terör, organize suçlar, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar ve asayiş olmak üzere, tüm suç ve suçlulara karşı mücadelemizi, ülkemizin huzuru ve güvenliği için büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz; sürdürmeye de devam edeceğiz.”

"TERÖR BİTME NOKTASINA GELDİ"

Terörü ülkemizin gündeminden çıkartmaya kararlıyız. 40 yılı aşkın süredir ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden, 40 bini aşkın vatan evladımızı şehit eden, hain bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyonlar ile güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu alan hakimiyeti neticesinde terör, hamdolsun bitme noktasına geldi. Artık terör nedeniyle kapalı tek bir yaylamız, terkedilmiş tek bir köyümüz, mezramız, tek bir kulübemiz dahi kalmadı. AK Parti hükümetlerimizin, 21 yıldır devam eden istikrarlı politikaları, Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızın güçlü desteği ve milli tavır sergileyen diğer siyasi partilerle beraber terör ve terörizme karşı büyük bir başarı kazandık.”

TERÖR ÖRGÜTÜNE 19 BİN 756 OPERASYON

“Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik, 3 bin 54’ü şehir, 16 bin 702’si kırsal olmak üzere toplam 19 bin 756 operasyon yapıldı. Kırsalda yapılan operasyonların 43’ü büyük 417’si orta, 16 bin 242’si küçük çaplı operasyonlardı. Yapılan bu operasyonlarda 84’ü ölü, 525’i sağ, 5’i yaralı ve 107’si teslim olmak üzere 721 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar kapsamında, 6 bin 11 şüpheli gözaltına alınırken, bin 178’i tutuklandı, bin 297’si hakkında adli kontrol kararı verildi.”