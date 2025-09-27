Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 6 ayda 144 mağara ve barınma alanı imha edildi

        6 ayda 144 mağara ve barınma alanı imha edildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın son 6 ayda 30 ilde devam eden arazi taramalarında 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildiğini belirterek bu dönemde 18 terör örgütü mensubunun da teslim olmasının sağlandığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 09:10 Güncelleme: 27.09.2025 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ayda 144 mağara ve barınma alanı imha edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 ilde son 6 aydır Jandarma tarafından devam eden arazi taramalarında; 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildiğini kaydederek bu dönemde 18 terör örgütü mensubunun da teslim olmasının sağlandığını bilgisini verdi.

        Bakan Yerlikaya çalışmalarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı: "174 adet El Bombası, 119 adet Uzun Namlulu Silah, 58 adet Mayın/EYP, 46 kg patlayıcı madde, 13 adet RPG-7 Roketatar, Havan, Bombaatar, Lav Silahı, 4 adet Tabanca, 4 adet Av Tüfeği, 34 adet Telsiz, 5 adet Jeneratör, 16 bin 399 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Van'da düzenlenen saha taramalarında ele geçirildi.

        Jandarma İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. 675 bin içişleri ailemizle birlikte, ülkemizin dört bir yanında, gece gündüz demeden Aziz Milletimizin huzur ve güvenliği için daima görevimizin başındayız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ali Yerlikaya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
        7’nci kattan düşen inşaat işçisi öldü! O anlar kamerada
        7’nci kattan düşen inşaat işçisi öldü! O anlar kamerada
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama
        ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        Galatasaray'dan ligde 7'de 7!
        Galatasaray'dan ligde 7'de 7!
        Galatasaray'dan rekor!
        Galatasaray'dan rekor!
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Şahbaz Şerif: 7 Hindistan uçağı hurdaya döndü
        Şahbaz Şerif: 7 Hindistan uçağı hurdaya döndü
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa