İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kırıkkale'de trafik denetimine katıldı:

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasını ziyaret eden Çataklı, Vali Yunus Sezer'den bilgi aldı.
Çataklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı olarak Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgelerinin olduğunu söyledi.
Bu kapsamda mevzuatta bazı değişiklikler yaptıklarını anlatan Çataklı, şöyle konuştu.
"Bu çerçevede hem trafik güvenliğinin sağlanması hem kazaların minimize edilmesi bakımından farkındalığı artırmak maksadıyla bazı kampanyalar düzenledik. 'Bu yolda hep birlikteyiz, hatalı sürücüye kırmızı düdük' gibi. Buradaki amacımız farkındalığın tüm toplum kesimine ulaşmasıydı. Özellikle bu çerçevede evlatlarımızdan da istifade ettik. Bu çerçevede belli mesafe aldığımızı düşünüyoruz."
Çataklı, 2015'te trafik kazalarında 7 bin 530 olan can kaybının 2019'da 5 bin 473'e indiğini, bunun yüzde 27'lik azalmaya denk geldiğini belirterek, "Türkiye'de altyapıda önemli mesafeler aldık. Hele hele ulaşım bakımından. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki trafik kazaları yüzde 90 insan unsurundan kaynaklanıyor. İş, dönüp dolaşıyor insanlarımızın kurallara hassasiyetle uymasına geliyor." diye konuştu.
Bu nedenle özellikle bayram tatillerinde ilave tedbir almak zorunda kaldıklarını dile getiren Çataklı, bu bayramda da 29 Temmuz-4 Ağustos arasında 7 gün boyunca yoğun güvenlik önlemi ve trafik tedbiri aldıklarını ifade etti.
Çataklı, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda bayram süresince 77 bin ekip, 162 bin personel görevlendirdik. Bu personelimiz eldeki tüm imkan ve kapasiteyi de kullanarak, helikopter ve droneler de dahil olmak üzere kritik noktalarda denetimlerde bulunacak. Bu kapsamda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere Bakan Yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, polis başmüfettişlerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz ve jandarma komutanlarımız da dahil 7 gün boyunca yollarda olacaklar."
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