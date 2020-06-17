İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan, depremden etkilenen Çat ilçesine ziyaret - ERZURUM

Ersoy, karayolyula geldiği ilçede, Erzurum Valisi Okay Memiş, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Çat Kaymakamı Tevfik Kumbasar ve kurum amirleriyle ile depremden etkilenen Söbeçayır ile …. mahallelerinde, vatandaşların taleplerini dinledi.Söbeçayır'da, gazetecilere açıklama yapan Ersoy, devletin deprem olduğu andan itibaren vatandaşın yanında olduğunu aktardı.Devletin bütün organlarının çok büyük bir özgüvenle milletin yanında olduğunu vurgulayan Ersoy, "Vatandaşlarımızın bir ihtiyacları varmı diye tek ek bölgede gezip soruyoruz. Şükürler olsun depremin ikinci gününde itibaren çadıra ihtiyacı olan, barınma sorunu olan, yemeğe, ekmeğe, aşa ihtiyacı olanların yardımına koştuk. Kimsenin aç ve açıkta kalmasına izin vermedik." dedi.Ersoy, devletin bölgede hasarların tespit edilmesini de etap etap gerçekleştireceğini belirtti.Deprem olduğu andan itibaren başlayan ve hasar tespitine kadar geçecek sürecin titizlikle sürdürüldüğünü anımsatan Ersoy, şöyle konuştu:"Hayatın normal hale dönmesi için vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Valiliklerimiz başta olmak üzere, AFAD, jandarma, emniyet, Kızılay, sağlık ekipleri, sivli toplum kuruluşları ve ilgili bakanlıklar olmak üzere hepimiz buradayız. Önceki aylarda yaşadığımız depremlerin ardından ve pandemi sürecinde olduğu gibi bugünlerde yaşadığımız Karlıova merkezli depremde de devletimiz, milletimizin yaralarını en süratlı şekilde sarmak için yoğun bir gayret gösteriyor."İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, yaşanan doğal afetler ve salgınlarda devletin gösterdiği özverinin dünaya örnek teşkil ettiğini ifade etti.Vatandaşın mutlu olduğunu görmenin kendisini de mutlu ettiğini dile getiren Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:"Millet olmanın, devlet millet işbirliğiyle, el birliğiyle meselelerin üzerinden gelmenin mücadelesini veriyoruz. Tüm dünyaya insanlık dersi veriyoruz. Gönlümüzden geçen herşeyi yapmış olmanın, vatandaşların devletine hükümetine, bakanlarına ve Cumhurbaşkanına müteşekkir olduğunu görmek mutluluk veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bölge halkına ve milletimize tekrar geçmiş olsun."Ersoy ve beraberindekiler incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.
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