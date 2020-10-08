İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Tekirdağ'da asayiş değerlendirme toplantısına katıldı

Çataklı'yı Valilik binası önünde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile protokol üyeleri karşıladı.

Genel Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na Vali Yıldırım, Mülkiye Müfettişi Fatih Özdemir, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe jandarma komutanları da katıldı.