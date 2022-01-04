İçişleri'nden İBB'ye teftiş açıklaması

HABERTURK.COM

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Çataklı terörle mücadele konusunda, "Bu yıl 200 terör örgütü elemanı, ikna edilerek dağdan indirilmiş ve teslim olmuştur. Bu yıl terör örgütüne katılım sayısı 51 olmuştur. Örgüte katılımın 4 katını ikna ederek dağdan indirdik" dedi.

Çataklı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıl sonu itibariyle örgütün yurt içi terörist sayısı 156'nın altına inmiştir. Yılın tamamında tüm örgütlerden bin 140 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu yıl etkisiz hale getirilen teröristlerden toplam 84’ü sözde üst düzey terörist olup, bunların 11’i kırmızı, 2'si mavi, 5’i yeşil, 24’ü turuncu, 35’i de gri listedeki teröristlerdir. 2021 yılında; kırsalda 504’ü büyük ve orta çaplı toplam 124 bin 159, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 19 bin 162 olmak üzere toplam 143 bin 321 operasyon yapılmıştır."

Kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgi veren Çataklı, "Kaçakçılıkla mücadele anında 2021 yılında gerçekleştirilen 21 bin 551 operasyonda 33 bin 150 kişi gözaltına alınmış, 491 kişi tutuklanmıştır. 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen 215 bin 228 uyuşturucu operasyonunda 293 bin 905 kişi gözaltına alınmış, 26 bin 128 kişi tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.

İsmail Çataklı, "Yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışların toplamı 1 milyar 245 milyon 870 bin 881.44 TL’dir" dedi.

İBB'YE YÖNELİK TEFTİŞ

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik teftişin hukuka uygun olduğunu belirterek, "Bir arkadaşın adaylığı gündem oldu ama görevli müfettiş sayısı 8, kendisi daha önce de teftiş yaptı" dedi.