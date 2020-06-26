İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, depremden etkilenen Çat ilçesini ziyaret etti - ERZURUM

AA

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Bingöl'deki incelemelerinin ardından Erzurum'un Çat ilçesinde gelen Çataklı, Çat Kaymakamlığında Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Polat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Çat Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ile birlikte durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Ardından beraberindekilerle ilçeye bağlı Yavi Beldesi ve Gökçeşyh köyünde depremden etkilenen alanlarda incelemelerde bulunan Çataklı, burada vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.Çataklı, burada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.Geçen hafta Bakan Soylu'yla birlikte alanın önemli bir kısmını dolaştıklarını ve gerekli tespitleri yaptıklarını anlatan Çataklı, "Depremin ilk anından itibaren Erzurum’da sayın valimiz başkanlığında arkadaşlarımız ilk müdahalelerini yaptılar. Çok şükür Erzurum’da bir can kaybımız olmadı, ufak yaralılar vardı." dedi.

Çataklı, çalışmaların hızlandırılacağını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Depremin ilk anından itibaren gerek geçici barınma ihtiyacı anlamında çadırlar gerekse ilk anın gerektirdiği diğer ihtiyaçlar giderildi ve hızlı bir şekilde de teknik personel marifetiyle hasar tespit çalışmalarına başlandı. Bugün itibariyle de hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olacak ve askıya çıkacak. Hızlı bir şekilde itirazlar alınarak hasar tespitleri kesinleştirilip akabinde de hak sahipliği sürecini başlatacağız. Aslında burada uzun bekleme süreleri var ama burada bu sürelere uymayacağız. Mümkün olduğu kadar itirazların alınması, sonradan yer tespitlerinin yapılması süreçlerini çok hızlı geçerek kalıcı konutlar bakımından olabildiğince hızlı yapım aşamasına ulaşmayı düşünüyoruz."

Çadırların kısa süreli barınma ihtiyacını gidermek için dağıtıldığını aktaran Çataklı, "Kalıcı konutlar yapılana kadar vatandaşların ikametlerini sağlayabilmek bakımından konteynerlar göndereceğiz. Planlamalar yapıldı, ilk paketler pazartesi günü gelecek. Ağır hasarlı, yıkık olanlar ve kalıcı yeri olmayan vatandaşlar için de onlar yerleştirilecek. Böylece bir nebze daha rahat bir nefes alacağız." diye konuştu.

Çataklı, hasar göremeyen ve eşyalarını alamayanlar için hazırlıkların tamamlandığına da değinerek, şöyle devam etti:

"Bunun doğrultusunda önümüzdeki hafta eşyalarının tamamını alamayanlar için 5 bin liraya kadar, diğerlerine de kayıpları oranında ödemeler yapılacak. Onların ödeneklerini aktardık. Bugün de hasar tespitleri bittiği için önümüzdeki hafta onları da ödemiş olacağız. Geçmiş yıllarda hak sahibi olmuş ancak yapılmamış konutlar var. Burada da benzer durum olduğu söylendi. Normalde onları da iskan kanununu beklemeksizin afet kapsamında konutları zaten hasar gördüğü için yapacağız. Onları da bu pakete dahil edeceğiz. Ayrıca geçmiş depremlerde hasar görmüş ama yapılmamış olanları da bu pakette yapacağız. Yani geçmişi de temizlemiş olacağız."İş bitene kadar işin başında olacaklarını bildiren Çataklı, devletin güçlü imkanları olduğunu ve hepsinin üstesinden gelecek durumda olduklarını söyledi.Çataklı, ziyaretlerinin ardından Yavi Şehitliğini ziyaret ederek şehitlere dua okudu.