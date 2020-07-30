İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan trafik güvenliği açıklaması:

AA

Çataklı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Ordu'da Eskipazar mevkisindeki kontrol noktasında trafik denetimine katıldı.

Burada Vali Tuncay Sonel, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Çataklı, bir süre uygulama noktasında durdurulan sürücülerle sohbet etti.

Araçta bulunan çocuklara oyuncak hediye eden Çataklı, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulundu.

Çataklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur içerisinde Kurban Bayramı geçirmeleri için ülke genelinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Ülkenin son yıllarda özellikle ulaştırma altyapısında önemli mesafe kat ettiğini aktaran Çataklı, bunların başında da bölünmüş yolların yapımının geldiğini ifade etti.

Çataklı, yolların iyileştiğini, insanların ekonomik olarak daha iyi olduğunu ve bunun için de daha güvenli araçlara bindiklerini belirterek, "Ancak bir gerçek de var ki, yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor: Kazaların yüzde 90'ı insan faktöründen kaynaklanıyor." dedi.

- "Yüzde 27'lik gibi trafikte can kayıplarında azalma oldu"

Bu gerçeği görerek, İçişleri Bakanlığı olarak farkındalığı artırmak anlamında birçok kampanya geliştirdiklerini aktaran Çataklı, "Bu çerçevede hem aile hem çocuklardan destek alarak bu farkındalığı artırmaya çalıştık. Bu gayretlerin sonucunda 2015'ten 2019 yılına kadar can kayıplarında önemli düşüşler elde ettik. Yüzde 27'lik gibi trafikte can kayıplarında azalma oldu. Bu önemli bir rakam." diye konuştu.

Çataklı, bunun olumlu yönden devam edebilmesi bakımından gayretlerinin sürdüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı'nda bir hareketlilik var. Bu hareketliliğin kazalara yansımaması için bu yedi günlük süreçte, 29 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arası için yoğun tedbirler aldık. Yaklaşık 162 bin personelimizi bütün ülkemizde görevlendirdik. Hava araçları drone'lar da dahil olmak üzere bütün teknik imkanlarımızı ve kapasitelerimizi bunun için kullanıyoruz. Biz bütün personelimizle yollarda olacağız."

Özellikle kazaların yüzde 90'ının kişi kusurundan kaynaklandığının altını çizen Çataklı, özellikle sürücülerin şerit ihlalleri konusunda çok dikkat etmesini istedi.

Şerit ihlallerinin son dönemde arttığına işaret eden Çataklı, "Özellikle şerit değiştirirken, sinyal verme hadisesinde ciddi bir azalma olduğunu görüyoruz. Bu konuda farkındalık oluşması anlamında basın mensubu arkadaşlarımızdan da destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çataklı, daha sonra Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'ndeki Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri Projesi'nin uygulandığı alanda incelemelerde bulundu.