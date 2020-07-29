İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çorum´da trafik kontrol noktasını ziyaret etti. Çataklı´yı, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser karşıladı.
DHA'nın haberine göre, kontrol noktasındaki denetimlere katılan Çataklı, Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye genelinde 29 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında trafikte ciddi tedbirler alındığını ifade etti. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çataklı, uygulama noktasında durdurulan bazı araçların sürücüleriyle sohbet ederek, önce uyarılarda bulundu daha sonra ise Çorum leblebisi ikram etti.
'TRAFİK KAZALARINDA CAN KAYIPLARI YÜZDE 27 AZALDI'
İçişleri Bakanlığı olarak trafik kazalarının en düşük düzeye inmesi için mücadele sarf ettiklerini ifade eden Çataklı, "Bu kapsamda mevzuatta bazı değişiklikler yaptık. Hem trafik güvenliğinin sağlanması hem de kazaların minimize edilmesi bakımından farkındalığı artırmak amacıyla bazı kampanyalar düzenledik.
'Bu yolda hep birlikteyiz, hatalı sürücüye kırmızı düdük' 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' gibi projeler hayata geçirildi. Özellikle bu çerçevede evlatlarımızdan da istifade ettik, belli mesafe aldığımızı düşünüyoruz. 2015- 2019 yılları arasında trafik kazalarında can kayıpları yüzde 27 oranında azalmıştır" diye konuştu.
'KRİTİK NOKTALARDA DENETİMLER YAPILACAK'
Kurban Bayramı süresince ciddi tedbirler aldıklarını belirten Çataklı, "Bayram süresince 77 bin ekip, 162 bin personel görevlendirdik. Bu personelimiz eldeki tüm imkan ve kapasiteyi de kullanacak. Helikopter ve drone'lar da dahil olmak üzere kritik noktalarda denetimler yapılacak.
Bu kapsamda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere Bakan Yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, polis başmüfettişlerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz ve jandarma komutanlarımız da dahil 7 gün boyunca yollarda olacaklar" ifadelerini kullandı.
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