Bakanlık 81 İl Valiliğine “Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri” konulu genelge gönderdi
Genelgeye göre, 15 Mart 2020 tarihinden önce ruhsatı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan, bu tarihten sonra ruhsatını kafe, restoran, lokanta vb. olarak değiştirenlere yönelik denetimler yoğunlaştırılacak
Bu denetimlerde, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler kapatılacak”
Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına talî faaliyet işleten işyerlerin çalışmasına müsaade edilmeyecek
UMUMA AÇIK VE EĞLENCE YERLERİ
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede, Covid-19 salgını kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan ve hâlihazırda kapalı olması gereken bazı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin belediye veya il özel idaresine başvurarak faaliyet konularını değiştirdikleri ya da mevcut ruhsatlarına talî faaliyet alanı işleterek eski faaliyetlerine devam ettiklerinin anlaşıldığı belirtildi.
Genelgede, bu kapsamda; ana faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ana faaliyet konusunu değiştirerek kafe, restoran, lokanta vb. olarak faaliyet göstermek istemeleri durumunda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde eski ruhsatın iptal edilip yeniden ruhsatlandırma işlemi yapılması gerektiği belirtildi.
DENETİM FAALİYETLERİ YOĞUNLAŞACAK
Valiler ve kaymakamlar tarafından, 15 Mart tarihi itibariyle faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup belediye ve il özel idarelerine müracaat eden, bu tarihten sonraki eski ruhsatını iptal ederek yeniden ruhsat almak suretiyle ana faaliyet konusunu değiştiren ya da ruhsatına talî faaliyet konusu ekleyen işyerlerinin listeleri belediyelerden ve il özel idarelerinden alınacak. Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup sonradan ilgili yerel yönetime müracaat ederek ana faaliyeti değiştiren işyerlerine yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak.
DERHAL KAPATILACAK
Bu denetimlerde faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler, ilgili genelgeler çerçevesinde derhal kapatılacak ve İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 3’ncü maddesi çerçevesinde ayrıca işlem yapılacak.
Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına talî faaliyet işleten işyerlerinin çalışmasına müsaade edilmeyecek.
Vali/Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınacak.
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.
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