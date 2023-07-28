İçinizi ısıtarak gününüzü güzelleştirecek 10 fotoğraf
Reddit kullanıcıları, paylaştıkları fotoğraflarla yaşamın ne kadar farklı duygular barındırdığını bir kez daha hatırlatıyor. İşte, sizi gülümsetecek fotoğraflar...
- 1
"Dedem bugün 64 yaşına girdi. Fakir büyüdü ve hiç doğum günü partisi yapmadı. Bugün ilkini yaşadı."
- 2
"Yurt dışında yaşıyorum. Büyükannem ve büyükbabam acilen evimin güvenlik kameralarını kontrol etmem için beni aradı. Meğer onları kalpleriyle ayakta durup bana el salladıklarını göreyim diye aramışlar.''
- 3
''Anneannem bugün 90 yaşına girdi. Her sabah kahve içmek için McDonald's'a gidiyor ve bugün onun için bir parti verdiler.''
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- 4
"Annemle öğle yemeği yiyordum ve bu beyefendi, rahmetli eşiyle kahve içiyordu."
- 5
"Ailemin bu anısı aslında hiç yaşanmadı. Bunlar birbirine mükemmel şekilde uyan iki ayrı fotoğraf."
- 6
"Bu tatlı şeyi markette gördüm."
Evet, sahibimi beklerken beni sevebilirsiniz.
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- 7
"8 ay önce çoğunlukla tekerlekli sandalyeye bağımlı olan oğlumuz duygusal destek için bir köpek edindi. Sanırım birlikte başarılı oldukları sonucuna varabiliriz."
- 8
"Ayağı, diğer bacağının üzerindeydi."
- 9
"Mezun olduğum sınıf ve 92 yaşındaki sınıf arkadaşımız."
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- 10
"Kocam karyola yapacağını söyledi. Yeni yatağımız için sanmıştım.. kedi içinmiş."
Kaynak: Reddit