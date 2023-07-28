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        Haberler Yaşam İçinizi ısıtarak gününüzü güzelleştirecek 10 fotoğraf

        İçinizi ısıtarak gününüzü güzelleştirecek 10 fotoğraf

        Reddit kullanıcıları, paylaştıkları fotoğraflarla yaşamın ne kadar farklı duygular barındırdığını bir kez daha hatırlatıyor. İşte, sizi gülümsetecek fotoğraflar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 16:41
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        • 1

          "Dedem bugün 64 yaşına girdi. Fakir büyüdü ve hiç doğum günü partisi yapmadı. Bugün ilkini yaşadı."

        • 2

          "Yurt dışında yaşıyorum. Büyükannem ve büyükbabam acilen evimin güvenlik kameralarını kontrol etmem için beni aradı. Meğer onları kalpleriyle ayakta durup bana el salladıklarını göreyim diye aramışlar.''

        • 3

          ''Anneannem bugün 90 yaşına girdi. Her sabah kahve içmek için McDonald's'a gidiyor ve bugün onun için bir parti verdiler.''

        • 4

          "Annemle öğle yemeği yiyordum ve bu beyefendi, rahmetli eşiyle kahve içiyordu."

        • 5

          "Ailemin bu anısı aslında hiç yaşanmadı. Bunlar birbirine mükemmel şekilde uyan iki ayrı fotoğraf."

        • 6

          "Bu tatlı şeyi markette gördüm."

          Evet, sahibimi beklerken beni sevebilirsiniz.

        • 7

          "8 ay önce çoğunlukla tekerlekli sandalyeye bağımlı olan oğlumuz duygusal destek için bir köpek edindi. Sanırım birlikte başarılı oldukları sonucuna varabiliriz."

        • 8

          "Ayağı, diğer bacağının üzerindeydi."

        • 9

          "Mezun olduğum sınıf ve 92 yaşındaki sınıf arkadaşımız."

        • 10

          "Kocam karyola yapacağını söyledi. Yeni yatağımız için sanmıştım.. kedi içinmiş."

          Kaynak: Reddit

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