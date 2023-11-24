İçinizdeki Sherlock Holmes'u çıkartın! Bu gizemli olayları kaç saniyede çözebilirsiniz?
Beyne meydan okumanın harika bir yolu olan bulmacaların belki de en zorlu olanlarından bir tanesi görsel olanlardır çünkü bir resim, o kadar fazla ayrıntı barındırabilir ki tüm parçaları doğru bir noktaya oturtmak oldukça zor olabilir.
- 1
Hangisi adamın eşi?
- 2
Ortadaki mor kıyafetli kadın çünkü ikisinin de yüzüğü var.
- 3
Hangisi pasaport sahte?
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- 4
Ortadaki sahte olan çünkü gerçek bir pasaport fotoğrafının arkası düz bir zemin olmalı.
- 5
Hangi kadın zengin?
- 6
Sağdaki kadın sahte Nike logosu olan bir tişört giyiyor dolayısıyla soldaki kadın zengin.
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- 7
Hangisi bebeğin babası?
- 8
En soldaki adam çünkü havluda Ted yazıyor yani bebeğin adı Ted. Soldaki adamda da Ted yazılı bir dövme var.
- 9
Hangisi hile yapıyor?
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- 10
En sağdaki adam çünkü maraton sırasında herkes terlemişken o kadar koşmasına rağmen kendisi hiç terlememiş.
- 11
Bu resimde öğlen 3 mü, akşam 7 mi yoksa gece 11 mi?
- 12
Evlerin ışıkları yanıyor fakat henüz o kadar karanlık değil; buna karşılık olarak, sokak lambaları da açık yani resimde akşam oluyor dolayısıyla saat 19.00.
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- 13
Misafirlerden bir tanesi hayalet ama hangisi?
- 14
En sağdaki kadın hayalet çünkü bacakları yok.
- 15
Bu partide bir vampir var, görebiliyor musunuz?
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- 16
Mavi takım elbiseli adam vampir çünkü hem aynada yansıması yok hem de vampir dişleri var.
Kaynak: BrightSide