Havva ile Adam'ın büyük sınavı!

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Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

İçimizden Biri'nin bu akşam ekrana gelecek 4. bölümünde Havva ve Adam, bu zamana kadar hep başkalarının sınavına maruz kalmış; ilk defa kendi içlerinde bir sınav vermişlerdir. İlk kez birbirlerine olan güvenlerini sorgulamaktadırlar. Aşklarından aldıkları güçle bu sınavı da geçeceklerine inanmaktadırlar. Fakat, Hünkar'ın sıraladığı şartlar, onları yine bir eşiğe getirecektir.

Adam ve Havva kendilerine güvense de yine iki aile arasında kalacak, yine kendilerini mücadele içinde bulacaklardır. Ama bu kez işler öyle bir noktaya gelecektir ki kim doğru kim yanlış; kim dürüst kim yalancı asla ayırt edilemeyecektir. Yine Havva'nın kalbi kırılacak ama bu kez telafisi mümkün olamayacaktır. Genç aşıklar, binbir hayalle çıktıkları bu yolda hiç ummadıkları bir sona ulaşacaktır.

''İçimizden Biri'', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte İçimizden Biri'nin 4. Bölüm Tanıtımları;