'İçimizdeki Şeytan' sergisi ekimde

Fotoğraf Sanatçısı Ufuk Altunkaş, nisanda açmayı planladığı 'İçimizdeki Şeytan' (Inner Demon) adlı sergisini koronavirüs salgını nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştı.
Normalleşme sürecine geçişten sonra tekrar hazırlıklarına başlayan Ufuk Altunkaş bu sergide 7 ölümcül günahtan esinlenerek insanların iç benliğindeki kötü duyguları ve arzularını fotoğraflamayı planlıyor. Altunkaş, açacağı serisi hakkında şunları söyledi; "Bana bu fikirlerim için kızabilir insanlar ama ne yazık ki insanların şeytani dürtüleriyle hareket ettiklerine inanıyorum. Esin kaynağım da '7 ölümcül günah'. Sergilerimden bir kişi bile feyz alsa oldukça mutlu oluyorum. Çünkü benim için her zaman nitelik, niceliğin önünde oldu. Sadece insanların kendi içgüdülerini fark edip bu konularda kendilerine bir öz eleştiri yapmasını sağlamak istiyorum. En azından ateşi büyütmek değil de, yakmaya çalışıyorum diyelim. O kötü içgüdüleri günlük hayatımızda deneyimlediğimiz şekilde insanlara sunmak istiyorum. Amaç hepimizi kendimizle yüzleştirmek. En azından bunu başarabilirsem ne mutlu bana" .
Ufuk Altunkaş "İçimizdeki Şeytan" sergisinin 2020 gibi kaotik bir yıla denk gelmesi ve sancılı bir yaratım süreci olmasına rağmen Ekim ayı içerisinde gerçekleşeceğini dile getirdi.
Ufuk Altunkaş Kimdir?
Kariyerine 200'te başlayan 35 yaşındaki Ufuk Altunkaş eğitim hayatına sırasıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , BerlinHumboldt Üniversitesi ve Berlin Sanat Akademisi'nde devam etti.Uzun yıllar İngiltere ve Almanya'da yaşayan Ufuk Altunkaş Contemporary İstanbul gibi bir çok uluslararası sanat organizasyonunda gerçekleştirdiği 10 adet fotoğraf sergisinin yanı sıra günümüzde de bir çok moda markası için reklam ve kampanya fotoğrafları çalışmalarına devam etmektedir.
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