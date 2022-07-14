İÇİMİZDEKİ ATEŞ 4. BÖLÜM ÖZETİ

Doğan Yener'e yardım etmek için Erkan Tüzün'ü takip etmeye başlayan Bahar ve Mert, Tüzün'ü evinde ölü bulur. Tam bu sırada polis baskınına uğrayan ikili, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınır.

Doğan Yener'in, Ege'nin hukuk bürosunda kaldığını gördükten sonra ne yapacağı merakla beklenirken; Mert, Doğan Yener'i arar ve başlarının belada olduğunu söyleyip yardım ister.

Hale, TT Holding davası için önemli bir tanık olan Eşref Güner'in nerede olabileceğini çözer ve Ege ile işbirliği yaparak tanığı mahkemeye getirir. Hale, bu hamlesi ile davayı kaybeden Tahsin Tayman'a karşı bir zafer daha kazanmış olur.

TT Holding davasını kazanmanın şerefine, akşam hukuk bürosunun bahçesinde küçük bir parti tertiplenir. Herkes eğlenirken Hale'nin telefonuna Nuran'dan gelen sesli bir mesaj, geceye bomba gibi düşer...