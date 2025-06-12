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        Haberler İlandır Garanti BBVA, mobil uygulamasından sunduğu ödeme çözümleriyle kart taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

        Garanti BBVA, mobil uygulamasından sunduğu ödeme çözümleriyle kart taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

        Kaynak
        İlandır
        Giriş: 12.06.2025 - 11:57 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:57
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        Garanti BBVA, mobil uygulamasından sunduğu ödeme çözümleriyle kart taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.
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        Yenilenen Garanti BBVA Mobil, fiziksel ya da online alışverişlerde kart taşıma ihtiyacını ortadan kaldırdı. GarantiPay, e-ticarette kart bilgisi girmeden kolay ödeme seçenekleri sunarken; QR ve NFC teknolojileri cep telefonunuzu mobil cüzdana dönüştürerek anında ödeme sağlıyor.

        Garanti BBVA, mobil uygulamasından sunduğu ödeme çözümleriyle teknolojiyi müşterilerinin günlük hayatına entegre etmeye ve ödeme deneyimlerini daha hızlı hâle getirmeye devam ediyor. Mobil uygulamaya yeni eklenen GarantiPay ve NFC temassız ödeme seçeneklerinin yanı sıra, mevcutta yer alan TR Karekod (QR) ödeme yöntemi sayesinde müşteriler hem fiziksel hem de online alışverişlerinde kart bilgisi girmeden ve kart taşımadan hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ödeme yapabiliyor.

        Ödeme seçenekleri arasında GarantiPay bulunan tüm e-ticaret sitelerinde ve mobil uygulamalarında, kart bilgisini kaydetmeye gerek kalmadan, Garanti BBVA Mobil üzerinden GarantiPay ile ödeme yapma imkânı sunuluyor. Müşteriler, ödeme sırasında kredi kartlarını, banka veya sanal kartlarını kullanabiliyor. Alışveriş esnasında, uygun ürünler için alışveriş kredisi kullanılabiliyor, belirli kartlarla taksitli ödeme yapılabiliyor veya taksitli avans hesap seçeneklerinden faydalanılarak işlem tamamlanabiliyor.

        NFC ile, Android telefonlarda ekran kilidi açılmadan, yalnızca ekran ışığı yanarken ödeme yapmak mümkün hale geldi. Bu sayede, karta ihtiyaç duymadan, temassız ödeme alabilen POS cihazına telefonun yaklaştırılmasıyla hızlı ve pratik bir ödeme deneyimi sunuluyor. TR Karekod ile ödeme yöntemi sayesinde ise müşteriler, Garanti BBVA Mobil uygulamasıyla POS cihazındaki karekodu okutarak kolayca ödeme yapabiliyor.

        Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, yenilenen Garanti BBVA Mobil uygulamasının kullanıcı dostu yapısına ve zengin ürün-fonksiyon çeşitliliğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Dijitalleşme bizim için sadece bir teknoloji yatırımı değil; müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran, onlara zaman kazandıran ve her adımda destek sunan bir yolculuk. Müşterilerimizin finansal yaşamlarında uzun soluklu ve bütüncül bir deneyim sağlamak istiyoruz. Yenilenen Garanti BBVA Mobil uygulamamızla birlikte, hiper-kişiselleştirilmiş, kusursuz bir deneyim sunarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı, daha doğru ve daha etkili çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bugün Garanti BBVA Mobil, yalnızca bir bankacılık platformu değil, aynı zamanda müşterilerimiz için her an ulaşılabilen, günlük yaşamlarında güvenle kullanabilecekleri bir dijital cüzdan işlevi görüyor. Mevcuttaki TR Karekod’un yanı sıra, GarantiPay ve NFC ödeme çözümlerinin mobil uygulamamıza entegre edilmesiyle, müşterilerimiz ister fiziksel ister online alışverişlerinde, kart taşımadan ve kart bilgisi girmeden pratik bir şekilde ödeme yapabiliyor. İnovasyonu odağımıza alarak dijital çözümlerimizi her geçen gün geliştirmeye ve hayatın her alanında müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

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