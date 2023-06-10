American Journal of Therapeutics'te yayınlanan bu randomize, çift kör, plasebo kontrollü klinik çalışma iki küçük uykusuzluk hastası grubunu test etti. Bir grup 14 gün boyunca sabahları ve yatmadan iki saat önce ekşi vişne suyu içeceği içerken, benzer bir grup aynı saatlerde vişne tadında plasebo içeceği içti. 14 gün ve bir arınma periyodundan sonra gruplar, deneyin ilk bölümünde sahip olmadıkları vişne suyuna veya plaseboya geçtiler ve iki haftalık denemeyi tekrarladılar. Araştırmacılar, her 14 günlük aşamadan önce ve sonra tüm katılımcıların kanını test etti ve beyin dalgalarını, göz ve bacak hareketlerini, kan oksijen seviyesini, kalp atış hızını ve nefes almayı kaydeden polisomnografi kullanarak uykularını inceledi. Sonuçlar, vişne suyu içenlerin uyku sürelerini ortalama 84 dakika artırdığını ve uyku verimliliklerini artırdığını gösterdi.

Naidoo'ya göre, "Bu küçük bir çalışma olsa da vişne suyunun uykuya yardımcı olduğuna dair ilk insan kanıtını sağladı."