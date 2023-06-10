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İçerisindeki triptofan ve melatonin sayesinde daha iyi uyumanızı sağlayacak içecek ile enerjik olun!

Vişne suyu gerçekten daha iyi uyumanıza yardımcı olur mu? Vişnenin içeriğinde yüksek miktarda triptofan ve melatonin bulundurur ve bu da size nörokimyasal bir ninni olarak gelebilir.

Giriş: 10.06.2023 - 14:17 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Her yaştan ve her kesimden uykusuzluk çeken kişi, vişne suyunun dinlendirici etkilerini öne sürerek, yatıştırıcı antihistaminikler ve melatonin gibi diğer uyku yardımcılarıyla birlikte gelen uyku sersemliği olmadan bebek gibi uyku faydasını sağladığını iddia ediyor. Peki gerçekten de ekşi vişne suyu kolayca uykuya dalmanıza ve daha derin uyumanıza yardımcı olur mu?

  • Bazı klinik araştırmalar, ekşi kirazların yararlı bir uyku arttırıcı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, birçok doktor ve diyetisyen, meyve suyunun ara sıra kullanıldığında doğal bir uyku yardımcısı olarak yardımcı olabileceğine inanıyor.

  • Massachusetts General Hospital'da beslenme ve yaşam tarzı psikiyatrisi direktörü olan beslenme psikiyatr Uma Naidoo'ya göre, "Kirazlar zengin bir polifenol ve C vitamini kaynağıdır. Sonuç olarak, iltihaplanmayı azaltır ve uykuyu desteklerler." Dr. Naidoo, This Is Your Brain on Food adlı kitabında, ekşi vişne suyu hazırlamanın çalışma katılımcılarında uykusuzluğu azalttığını gösteren 2018 klinik araştırmasından bahsediyor.

  • American Journal of Therapeutics'te yayınlanan bu randomize, çift kör, plasebo kontrollü klinik çalışma iki küçük uykusuzluk hastası grubunu test etti. Bir grup 14 gün boyunca sabahları ve yatmadan iki saat önce ekşi vişne suyu içeceği içerken, benzer bir grup aynı saatlerde vişne tadında plasebo içeceği içti. 14 gün ve bir arınma periyodundan sonra gruplar, deneyin ilk bölümünde sahip olmadıkları vişne suyuna veya plaseboya geçtiler ve iki haftalık denemeyi tekrarladılar. Araştırmacılar, her 14 günlük aşamadan önce ve sonra tüm katılımcıların kanını test etti ve beyin dalgalarını, göz ve bacak hareketlerini, kan oksijen seviyesini, kalp atış hızını ve nefes almayı kaydeden polisomnografi kullanarak uykularını inceledi. Sonuçlar, vişne suyu içenlerin uyku sürelerini ortalama 84 dakika artırdığını ve uyku verimliliklerini artırdığını gösterdi.

    Naidoo'ya göre, "Bu küçük bir çalışma olsa da vişne suyunun uykuya yardımcı olduğuna dair ilk insan kanıtını sağladı."

  • Louisiana Eyalet Üniversitesi Tarım Merkezi, Gıda ve Bilim Bölümü ve Pennington Biyomedikal Araştırma Merkezi'nden araştırmacılar da kiraz suyu içenlerin kan testinde amino asit triptofan düzeylerinin yükseldiğini gösterdi. Bu neden önemli? Çünkü triptofan, uyku-uyanıklık döngülerimizi düzenlemeye yardımcı olan bir hormon olan melatonine ve ruh hali ve uyku ile ilgili bir nörotransmiter olan serotonine dönüştürülür. Daha fazla triptofan, daha fazla melatonin ve serotonin ve teorik olarak daha iyi uyku anlamına gelir.

  • Vişne suyunun, iltihaplanma ile uyarılan IDO (indoleamin 2,3-dioksijenaz) adı verilen bir enzimi inhibe ederek triptofan kullanılabilirliğini arttırdığı düşünülmektedir. IDO, triptofanı düşürür. Bu nedenle, daha az IDO'nun hem serotonini hem de triptofanı ve sonuç olarak daha fazla melatonini artırdığı düşüncesidir.

  • 2012 yılında Avrupa Beslenme Dergisi'nde yayınlanan diğer araştırmalar da benzer sonuçlar göstermiştir. Bu çalışmada, 20 kişiye yedi gün boyunca akşamları ya bir plasebo içeceği ya da yaklaşık yarım ons konsantre ekşi Montmorency vişne suyu verildi. İdrar testleri, vişne suyu grubunda "önemli ölçüde yüksek" melatonin gösterdi, ancak plasebo grubunda göstermedi. Ayrıca araştırmacılar, vişne suyu takviyesinin insanların yatakta geçirdikleri süreyi, toplam uyku süresini ve uyku etkinliğini önemli ölçüde artırdığını bulmuşlardır.

  • Journal of Medicinal Food'da 2010 yılında yayınlanan ve uykusuzluğa sahip yaşlı yetişkinleri içeren daha eski bir çalışma, iki hafta boyunca her gece alınan vişne suyu karışımının, plasebo vişne aromalı bir içecek alan katılımcılara kıyasla "uykusuzluğun şiddetinde önemli azalmalar" sağladığını buldu. 

  • Kayıtlı diyetisyen, Real Nutrition, NYC'nin kurucusu ve Eatthis.com tıbbi inceleme kurulu üyesi Amy Shapiro, Cleveland Clinic'e "Müşterilerime bir uyku yardımı olarak ekşi vişne suyunu tavsiye ettim çünkü melatonin içeriyor ve insanların daha hızlı uykuya dalmasına ve uyku süresini iyileştirmesine yardımcı olduğu gösterildi" diyor. Ancak benzersiz beslenme profili nedeniyle vişne suyu içmenin başka potansiyel faydaları da var: Bağışıklık sistemini güçlendirebilir, beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir, kalbi ve kardiyovasküler sistemi koruyabilir, kas ağrısını azaltabilir ve kilo yönetimine yardımcı olabilir.

  • Shapiro, "Tart kirazları, oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olan yüksek konsantrasyonda antioksidanlara ve antienflamatuar polifenollere sahiptir. Bu besinler, yoğun egzersizden önce ve/veya sonra tüketilen vişne suyunun iyileşmeyi hızlandırmaya ve kas ağrısını azaltmaya yardımcı olmasının nedeni olabilir." diyor.

  • Spor diyetetik alanında kurul onaylı bir uzman olan ve The Sports Nutrition Playbook kitabının yazarı olan Amy Goodson, "Tart kirazları, egzersizden sonra toparlanmaya yardımcı olduğu için iyi bilinir" diye ekliyor. Ekşi kirazlarda bulunan antioksidanların ve biyoflavonoidlerin serbest radikalleri süpürdüğüne, DNA bozulmasını azalttığına ve zarları güçlendirerek iltihaplanma ve eklem ağrısını azalttığına inanılıyor. Tart kirazları uzun süredir gut ve periferik nöropati tedavisi olarak kullanılmaktadır.

  • Vişne suyunu yatmadan önce içmeye başlamadan önce bir uyarı: Vişne suyunun şekeri yüksektir ve kan şekerinizi etkileyebilir. Örneğin, şeker eklenmemiş bir bardak vişne suyu, 8 onsluk bir porsiyonda 25 gram toplam şeker ve 100 kalori içerir.

  • Bazı markalar, toplam şekeri 35 gram veya daha fazlasına, yaklaşık bir kutu soda kadar getiren ilave şekerler içerir. Şeker hastasıysanız, uyku yardımı olarak vişne suyuna başlamadan önce doktorunuza danışın ve kan şekeri yükselmesini önlemek için vişne takviyesi almayı sorun.

    En sağlıklı vişne suyu kesinlikle evde kendinizin yaptığıdır!

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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