Massachusetts General Hospital'da beslenme ve yaşam tarzı psikiyatrisi direktörü olan beslenme psikiyatr Uma Naidoo'ya göre, "Kirazlar zengin bir polifenol ve C vitamini kaynağıdır. Sonuç olarak, iltihaplanmayı azaltır ve uykuyu desteklerler." Dr. Naidoo, This Is Your Brain on Food adlı kitabında, ekşi vişne suyu hazırlamanın çalışma katılımcılarında uykusuzluğu azalttığını gösteren 2018 klinik araştırmasından bahsediyor.