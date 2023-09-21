İçe mi dönüksünüz yoksa dışa mı? Kişiliğiniz ilişkileriniz hakkında çok şey söylüyor!
Hafta sonu evde kaldığınız bir gecede en sevdiğiniz kitabı okuyarak ve evcil hayvanınıza sarılıp film izleyerek mi yoksa bir partiye katılarak arkadaşlarınızla dans ederek vakit geçirmeyi mi tercih edersiniz? Hangisini tercih ederseniz edin kişiliğiniz ve sosyal durumlarda nasıl davranabileceğiniz hakkında çok şey söyleyebilir.
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1900'lerin başında İsviçreli psikolog Carl Jung, insanların daha çekingen veya dışa dönük olmalarına bağlı olarak dünyada farklı hareket ettiklerini gözlemledi.
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Simply Psychology'de daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi Jung, herkesin içinde hem içe dönük hem de dışa dönük özellikler taşıdığına, ancak onlar için en rahat olan duruma yönelme konusunda doğal bir eğilim olduğuna inanıyordu.
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MindBodyGreen'e göre teorisi ortaya atıldığından bu yana giderek artan sayıda araştırmacı, bu kişilik farklılıklarının sosyal davranışı nasıl etkileyebileceğini araştırdı. O zamandan beri, içe dönük ve dışa dönük bir kişiliğe sahip olmak arasındaki dengeyi tanımlayan "ambivert" terimi de bu karışıma eklendi.
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Psikoterapist Ken Page, MindBodyGreen ile yaptığı röportajda içe dönüklük ile dışa dönüklük arasındaki ayrımın o kadar da kesin olmadığını paylaştı. Herkesin yelpazenin ortasında bir yere düştüğüne, bunun da bizi muhtemelen çevreci yaptığına inanıyor.
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İlginçtir ki, içedönüklerin ve dışadönüklerin beyin aktivitesinde farklılıklar olup olmadığını incelemek için çalışmalar yapılmıştır.
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Frontiers in Human Neuroscience dergisinde 2013 yılında yayınlanan bir araştırmada bildirildiği üzere sinir bilimciler, dışa dönük katılımcıların laboratuvarda görevleri yerine getirirken daha fazla ödül sistemi aktivasyonu gösterdiklerini keşfettiler. Beynin ödül sistemi hafızayı, hareketi ve motivasyonu kolaylaştıran nörotransmitter dopamin ile ilişkilidir.
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BU KİŞİLİK TİPLERİ İLİŞKİLERİ NASIL ETKİLİYOR?
Daha içe dönük mü, yoksa dışa dönük mü olduklarını belirlemekte zorluk yaşanabilir. Page'in MindBodyGreen'e önerdiği gibi, bazen yalnız kalmayı tercih ettiğiniz zamanlar olabilir, bazen de insanlarla birlikte olmaktan keyif aldığınız zamanlar olabilir.
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Ancak kendinizi daha sık bu kişilik durumlarından birinde bulabilirsiniz; dolayısıyla her birinin ortak özelliklerini dikkate almak faydalı olacaktır.
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Verywell Mind'e göre içe dönüklük eğiliminde olanlar, çok sayıda insanla çevrelenmek yerine daha küçük gruplar halinde veya birebir sosyalleşmekten keyif alabilirler. Bu bireyler, çevrelerindeki uyaranlardan bunalıp, yalnız kaldıklarında enerji seviyelerini yeniden doldurabilirler.
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Sonuç olarak, içe dönük insanlar çok sayıda tanıdık yerine birbirine sıkı sıkıya bağlı arkadaşlardan oluşan daha küçük bir çevre tutmayı tercih edebilirler.
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İçe dönük insanlar yalnız vakit geçirmekten hoşlandıkları için, diğerleri onları utangaç veya çekingen olarak algılayabilir ve onlara yaklaşmayı veya yakınlaşmayı daha zor bulabilirler.
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Daha dışa dönük olanlar sosyal durumlarda gelişirler ve insanların yanında olmayı severler. Sosyal uyaranlardan etkilenmek yerine, onlardan enerji kazanma eğilimindedirler.
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Aksine Healthline'ın açıkladığı gibi yalnız olmak onların enerjisini tüketebilir. Dışa dönük insanlar, yeni insanlarla konuşmaktan hoşlandıkları ve genellikle geniş bir arkadaş veya tanıdık çevresine sahip oldukları için kolayca arkadaş edinme eğilimindedirler. İçe dönük insanlar düşüncelerini ve duygularını içselleştirebilirken, dışa dönük insanlar kişisel sorunları başkalarıyla konuşmayı tercih eder ve daha spontane davranma eğilimindedir.