Afganistan: "Kadınların spor yapmasının yasaklanması"

Taliban sözcülerinden olan Ahmadullah Wasiq, Avustralyalı yayıncı SBS News’e “Kadınların kriket oynamasına izin verileceğini sanmıyorum.” ifadelerini kullandı. Sözlerine “sporun kadınlar için bir ihtiyaç teşkil etmediğine" ilişkin ifadeler kullanarak devam eden Wasiq, savunmasını ise “bedenleri teşhir etmek” ile açıkladı.
Kriket erkek takımınınsa kasım ayında Avustralya’da hazırlık maçına çıkacağı biliniyor.
BBC’nin aktardığı haberde, (ICC) açıklamasında "Uluslararası Kriket Konseyi, Afganistan'daki değişen durumu izliyor ve basında son olarak çıkan, 'kadınların artık kriket oynamasına izin verilmeyeceği' yönündeki haberleri not etmekten endişe duyuyor." ifadeleri kullanıldı.
Haberlerin doğruluğuna ilişkin açıklama bekleyen Afganistan Kriket Kurulu (ACB) baş yetkilisi olan isim Hamid Shinwari, SBC ve Reuters ile yaptığı telefon görüşmesinde Taliban’dan henüz yanıt alamadıklarını söyledi.
Geçen hafta BBC Spor, kadın takımının Kabil'de Taliban’dan saklandığını ve Taliban üyelerinin onları aramaya geldiğini rapor ederek aktarmıştı.
Taliban yaklaşık yirmi yıl önce Afganistan'ı yönettiğinde ilk iktidarı sırasında, kız çocuklarının okula gitmesine izin verilmemiş, kadınların çalışması ve eğitimi yasaklanmıştı.
BBC’nin aktardığı bir diğer haberde, Afganistan'da gazetecilerin,Taliban yönetimine karşı protestoları haber yapmaya çalışırken Taliban tarafından dövüldüklerini, gözaltına alındıklarını ve kırbaçlandıkları aktarıldı. Aynı zamanda, Afganistan'ın özel yayıncısı olan Tolo, kameramanının Taliban tarafından tutuklandığını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!