Çin Endüstri ve Ticaret Bankası'nın (ICBC) Türkiye iştiraki ICBC Turkey’de üç üst düzey yöneticinin ataması gerçekleşti. Yapılan atamalar, görevlerini sürdüren yöneticilerin görev sürelerinin dolması ve ICBC içerisinde farklı bir göreve getirilmeleri nedeniyle gerçekleşti.



Buna göre, Genel Müdürlük görevine atanan ve 1990 yılından beri ICBC’nin farklı departmanlarında üst düzey yönetici olarak görev yapan Shaoxiong Xie getirildi. Xie'nin bu göreve, bankanın mevcut genel müdürü olan Xiangyang Gao’nun Yönetim Kurulu başkanı olarak atanması nedeniyle getirildiği belirtildi.

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı olarak da görevini sürdüren Shaoxiong Xie, ICBC Turkey Genel Müdürlük görevine getirilmeden önce ICBC Hunan Şubesinde üst düzey yönetici olarak görev yapmaktaydı.

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI DA DEĞİŞTİ

1998 yılından itibaren ICBC’de görev yapmakta olan ICBC Turkey Genel Müdür Vekili, Hukuk ve Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak daha önce atanmış olduğu görevlerine devam eden Jinhong Li, Mali İşler, Hukuk ve Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

1998 yılından beri ICBC bünyesindeki çeşitli departmanlarda yönetici olarak görev yapan Yubao Chen ise, Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan ve Cross Border Finans Grubu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi. 2016 yılından itibaren Genel Müdür Vekilliği görevini de yürüten Yubao Chen ayrıca, ICBC Turkey kuruluşu olan ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ nin Yönetim Kurulu Üyesi görevinde bulunuyor.