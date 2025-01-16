"Icardi'nin sevgilisi hamile" iddiası
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'in hamile olduğu iddia edildi
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2014 yılında evlendiği Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodularına karıştığı China Suarez ile birlikte olduğunu duyurmuştu.
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Çift, hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
America TV'de yayınlanan LAM programında konuşan gazeteci Yani Latorre, Icardi ile Suarez'in bebek beklediğini ileri sürdü.
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Latorre, hamilelik haberini dört farklı kaynaktan doğrulattığını belirtti.
Hamilelik iddiasıyla ilgili çiftten henüz bir açıklama gelmedi.
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Icardi'nin, Wanda Nara ile evliliğinden Francesca ve Isabella adında iki kızı bulunuyor.
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China Suarez'in ise, oyuncu Nicolás Cabré ile evliliğinden Rufina adında bir kızı dünyaya geldi. Benjamín Vicuña ile ikinci evliliğinden Magnolia adında bir kızı, 2020'de ise Amancio adında üçüncü çocuğu oldu.