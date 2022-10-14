Sezon başından beri kaydettiği 4 golle takımının en skorer oyuncusu olan Bafetimbi Gomis ise yedek kuvvet olarak teknik direktör Okan Buruk’tan ilerleyen bölümlerde süre almayı bekleyecek. Kayseri’de işler ters giderse Okan hocanın Gomis’i oyuna alıp çift forvete de dönebileceği bildirildi.