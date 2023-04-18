"Maçtan önce söyledim. Rakibin topu bize vereceği ve bekleyeceği bir oyun bekliyorduk. Oyunun başı böyle geçti. Golü bulduk. Çok da erken gol yedik. Rakip kalemize gelen ilk toptu. Ceza sahamıza girişlerden belki 1-2 olmuştur, bunlardan biri penaltı oldu. İlk yarıdaki ritmimiz iyi değildi. Pas hızımızı daha dikine, savunma arkası koşuları deneyebilirdik."

"Devre arasında söylediğim daha öne oyun, daha dikine oyun ve 3-4. golü bulmak ana hedefti. 3'ü atınca maçı bitirme şansını elde ediyorsunuz. Bugün de böyle oldu. Oyun disiplininden hiç ayrılmadık. Bu önemli. Rakibe fırsat vermedik. Girdiğimiz pozisyonlar, attığımız şutlar oldu. Verilere bakınca hücum anlamında iyi işler yaptık. 4 gol attık, çok pozisyon bulduk. Oyuncularımı tebrik ettim. Oyuncularım iki güçlü takıma iki maçta 10 gol attı."

"Taraftarımızla birlikte büyüyoruz. İnandığımız yoldayız. Buraya gelirken de İstanbul'da da aynı şeyleri yapıyoruz. Galatasaray taraftarının takıma olan inancı çok önemli. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur"