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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi ameliyat için geri sayımda! - Galatasaray Haberleri

        Icardi ameliyat için geri sayımda!

        Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin ameliyatı için geri sayıma geçildi. Dizinde ödem bulunan Arjantinli golcünün ameliyat edileceği ülke ise henüz belli değil

        Giriş: 11.11.2024 - 10:00 Güncelleme: 11.11.2024 - 10:00
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        Icardi ameliyat için geri sayımda!
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        UEFA Avrupa Ligi’ndeki Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi sezonu kapamıştı.

        Sağ diz ön çapraz bağlarında kopukluk ve menisküs hasarı tespit edilen Arjantinli golcü için ameliyat tarihi netleştirilemedi.

        Dizinde ödem bulunan Icardi, operasyon öncesi fizyoterapi çalışmalarını eksiksiz uyguluyor.

        Arjantinli golcünün ameliyat olabilmesi için bu ödemin giderilmesi gerekiyor. Bu sürecin bir haftaya daha uzayabileceği belirtiliyor.

        Bir yandan kriyoterapi yapan Mauro Icardi ameliyat için araştırmalara da başladı. Arjantinli futbolcu daha önceden bu tarz diz sakatlığı yaşayan arkadaşlarıyla da görüştü.

        Galatasaray’ın yıldız golcüsü ameliyatını büyük ihtimalle yurt dışında olacak. Sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce de ameliyat öncesi ve sonrasında Icardi’ye eşlik edecek.

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        Diğer yandan Arjantinli futbolcuya gösterilen destek de çığ gibi büyüyor.

        Taraftarlar pankartla, takım arkadaşları gol sevinçleriyle sevgilerini gösterirken Galatasaray yönetimi de Icardi’yi ziyaret etti.

        Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekilleri İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş ve Abdullah Kavukçu geçen gün golcü oyuncuya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

        Görüşmede Icardi’nin kafasında herhangi bir soru işareti bulunmaması gerektiği belirtildi.

        Golcü oyuncuya sadece bir futbolcu değil, yüzbinlerce çocuğu Galatasaraylı yapan bir ikon olduğu ve ellerinden gelen tüm desteği verecekleri hatırlatıldı.

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