        İç sesi deşifre eden beyin çipi geliştirildi | Sağlık Haberleri

        İç sesi deşifre eden beyin çipi geliştirildi

        Yeni bir araştırma, beyin-bilgisayar arayüzlerinin, yalnızca konuşma girişimlerini değil, düşünülerek söylenen kelimeleri de deşifre edebildiğini gösterdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 12:27 Güncelleme: 21.08.2025 - 12:27
        İç sesi deşifre eden beyin çipi geliştirildi
        ABD’de Stanford Üniversitesi’nde geliştirilen yeni beyin-bilgisayar arayüzünün, felçli kişilerin yalnızca düşünerek iletişim kurmasına imkan tanıyabileceği bildirildi. Araştırmaya göre teknoloji, iç sesi yüzde 74’e varan doğrulukla çözebiliyor ve parola kontrollü güvenlik sistemiyle çalışıyor.

        Araştırmacılardan Erin Kunz, çalışmalarıyla ilgili değerlendirmesinde, “Konuşmayı düşündüğünüzde beynin nasıl göründüğünü ilk kez anlamış olduk” dedi.

        İSTENMEYEN İÇ SESLERİN OKUNMASINI ENGELLEYEN PAROLA KONTROLLÜ GÜVENLİK SİSTEMİ GELİŞTİRİLDİ

        Çalışmada, ALS ve beyin sapı felci nedeniyle konuşamayan 4 katılımcının motor korteksine mikroelektrotlar yerleştirildi. Katılımcılar, bazı kelimeleri ya söylemeye çalıştı ya da yalnızca düşündü. Bilim insanları, bu sırada beyin sinyallerini yapay zeka ile çözdü. Araştırmacılar ayrıca, istenmeyen iç seslerin okunmasını engellemek için parola kontrollü bir güvenlik sistemi geliştirdi. Deneylerde, sistem yalnızca kullanıcı belirli bir ifadeyi düşündüğünde çalışmaya başladı. ‘Chitty chitty bang bang’ parolası, yüzde 98’in üzerinde doğrulukla tanındı.

        Araştırmacı Frank Willett, bu teknolojinin gelecekte felçli bireylere ‘konuşmaya yakın doğal bir iletişim imkanı’ sağlayabileceğini söyledi.

