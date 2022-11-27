"İç Organ Duşu" olarak biliniyor! TikTok'ta viral olan akım vücudu toksinlerden arındırıyor, kabızlığı yok ediyor!

Sosyal medya platformu TikTok'ta makyaj, dans videolarının yanında son zamanlarda yapılan sağlık videoları da gündem oluyor. Şimdilerde viral olan ve birçok kişinin kullandığına dair videolar çektiği "internal shower" hakkında araştırmalar yapılıyor. Türkçe anlamı "İç organ duşu" ya da "İç duş" anlamına gelen bu akımı bir detoks içeceği oluşturuyor. İşte detaylar...