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"İç Organ Duşu" olarak biliniyor! TikTok'ta viral olan akım vücudu toksinlerden arındırıyor, kabızlığı yok ediyor!

Sosyal medya platformu olan TikTok'ta ortaya çıkan “internal shower” yani "İç organ duşu" akımı, viral oldu. Yediden yetmişe birçok kişinin yaptığı bu akım, çıkan iddialara göre tok tutuyor, vücudu toksinlerden arındırıyor ve kabızlık problemlerini çözüyor. İşte iç organ duşu olarak bilinen akımın faydaları ve yapım aşamaları...

Giriş: 27.11.2022 - 12:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sosyal medya platformu TikTok'ta makyaj, dans videolarının yanında son zamanlarda yapılan sağlık videoları da gündem oluyor. Şimdilerde viral olan ve birçok kişinin kullandığına dair videolar çektiği "internal shower" hakkında araştırmalar yapılıyor. Türkçe anlamı "İç organ duşu" ya da "İç duş" anlamına gelen bu akımı bir detoks içeceği oluşturuyor. İşte detaylar...

  • INTERNAL SHOWER FAYDALARI NEDİR?

    TikTok'ta viral olan "iç duş" yani Internal Shower'ın faydaları şu şekildedir;

    Sindirim sistemini düzenliyor,

    Kabızlığı azaltıyor,

    Kilo vermenizde yardımcı oluyor,

    Şişkinliği ve hazımsızlığı alıyor,

    Vücudu toksinlerden arındırıyor,

    Tok kalmanızı sağlıyor.

  • INTERNAL SHOWER NASIL YAPILIR?

    Malzemeler: Chia tohumu, limon ve su.

    Yapılışı: 2 yemek kaşığı chia tohumun üzerine bir bardak ılık su ekleyin ve yarım limon sıkın. 10 dakika boyunca bekleyin ki chia tohumları jel kıvamını alsın. 

    Aç karnına tüketin.

  • CHIA TOHUMU FAYDALARI NEDİR?

    Chia tohumu bilinen faydaları şu şekildedir;

    Glutensiz beslenenler tüketebilir,

    Antioksidandır, içeriğinde mineral barındırır,

    Cilt sağlığı açısından faydaları vardır,

    Kalp sağlığını korur,

    Sindirim sistemini düzenler ve bağırsak sorunlarını ortadan kaldırır,

    Diyabet hastalarının tedavisinde doktorlar tarafından önerilir,

    Metabolizmayı düzenler,

    Kemik sağlığını korur,

    Kanserle savaşır,

    Vegan beslenmede önemli yeri vardır,

    Kilo vermeyi destekler,

    Süt içemeyen kişiler için kalsiyum desteği sağlar.

  • CHIA TOHUMU ZARARLARI NEDİR?

    İçeriğinde yüksek miktarda lif olduğu için fazla tüketim sonucu mide rahatsızlıkları meydana gelebilir.

    Chia tohumu tüketimi sırasında su tüketiminizi de artırmalısınız.

    Lifli gıdaların tüketiminde sorun yaşayan kişiler, chia tohumu tüketirse sindirim sorunları yaşayabilir.

    Astım ve besin alerjisi olan kişiler tüketmemelidir.

    Küçük çocuklara doktora danışmadan verilmemelidir.

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