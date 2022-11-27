"İç Organ Duşu" olarak biliniyor! TikTok'ta viral olan akım vücudu toksinlerden arındırıyor, kabızlığı yok ediyor!

CHIA TOHUMU FAYDALARI NEDİR?
Chia tohumu bilinen faydaları şu şekildedir;
Glutensiz beslenenler tüketebilir,
Antioksidandır, içeriğinde mineral barındırır,
Cilt sağlığı açısından faydaları vardır,
Kalp sağlığını korur,
Sindirim sistemini düzenler ve bağırsak sorunlarını ortadan kaldırır,
Diyabet hastalarının tedavisinde doktorlar tarafından önerilir,
Metabolizmayı düzenler,
Kemik sağlığını korur,
Kanserle savaşır,
Vegan beslenmede önemli yeri vardır,
Kilo vermeyi destekler,
Süt içemeyen kişiler için kalsiyum desteği sağlar.