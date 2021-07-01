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Sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce anjiyo yapılan usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damarlarındaki sızıntı nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı öğrenildi. Şensoy, buradaki tedavisinin ardından önlem amaçlı olarak özel bir hastaneye sevk edildi.

DERYA ŞENSOY: BABAMIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Şensoy'un kızı Derya Şensoy, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden babasının sağlık durumu ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz.

Ortaoyuncuları Yayınları isimli sosyal medya Twitter hesabında bugün sanatçıya ait bir fotoğraf paylaşıldı.

Paylaşımda şöyle denildi:

ah benim güzel cahilliğim

bitmeyeceğini sanırdım karanlık olmadıkça

yaralı kalbim gürbüzdü sevişkendi

bir şehir akşamında karanlık olmadıkça

ırmak boylarında gider gelirdim

#ferhanşensoy yayına hazırladığımız #ferdeste üzerinde çalışıyor.