Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.986,47 %1,15
        DOLAR 30,0855 %0,23
        EURO 32,9500 %-0,08
        ALTIN 1.981,47 %1,31
        FAİZ 40,94 %0,32
        GÜMÜŞ GRAM 22,42 %2,12
        BITCOIN 42.879,00 %-1,26
        GBP/TRY 38,3636 %-0,06
        EUR/USD 1,0951 %-0,19
        BRENT 78,29 %1,14
        ÇEYREK ALTIN 3.239,70 %1,31
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam IC Holding’in enerjideki adı “IC Enterra Yenilenebilir Enerji” oldu   - İş-Yaşam Haberleri

        IC Holding’in enerjideki adı “IC Enterra Yenilenebilir Enerji” oldu  

        IC Holding, enerji sektöründe 25 yıla uzanan uzmanlığı ile yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlarını, IC Enterra çatısı altında topladı. Bünyesinde hidroelektrik, güneş enerji santralleri ile rüzgar ve enerji depolama gibi yenilenebilir enerji yatırımlarını bulunduran  IC Enterra Yenilenebilir Enerji, "dünya için enerji üretirken, dünyayı korumayı" amaçlıyor.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 17:04 Güncelleme: 13.01.2024 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        IC enerji, IC Enterra'da toplandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yarım asrı aşan tecrübesi bulunan IC Holding, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını “IC Enterra Yenilenebilir Enerji” çatısı altında bir araya getirdi. IC Holding’in enerji sektöründeki 25 yıllık deneyimi ile kurulan IC Enterra Yenilenebilir Enerji şirketinin, bünyesinde hidroelektrik, güneş enerji santralleri ile rüzgâr ve enerji depolamaya yönelik yatırımlar yer alıyor.

        LOGOSUNDA “TOPRAK, HAVA, SU VE ATEŞ” VAR

        Dinamik, aydınlık ve umut dolu bir geleceği mümkün kılmak misyonuyla yola çıkan, adını enerjinin “en”inden ve yerküre anlamına gelen “terra”dan alan IC Enterra’nın temelinde; sürdürülebilir bir gelecek, doğadan aldığını doğaya vermek ve gezegenimize saygılı bir üretim felsefesi bulunuyor. Şirketin bu bakış açısı özel olarak tasarlanan logosunda da yer alıyor. Terra’yı simgeleyen “toprak, hava, su ve ateşi” logosunda taşıyan IC Enterra Yenilenebilir Enerji, “dünya için enerji üretirken dünyayı korumayı” hedefliyor.

        REKLAM

        9 HES’İ VE DEVAM EDEN YATIRIMLARI BULUNUYOR

        Sürdürülebilir bir geleceğin inşasında yer almak hedefi ile yola çıkan IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin bünyesinde Trabzon, Erzincan, Tokat, Mersin, Giresun’da elektrik üretimine devam eden 9 hidroelektrik santrali (HES) bulunuyor. Toplam kurulu gücü 388 MW olan ve yılda ortalama 1 milyar 400 bin kWh elektrik üreten söz konusu santraller yaklaşık 935 bin konutun yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip.

        Mevcut HES’lerin yanı sıra rüzgâr ve güneş santrali projeleri bulunan IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin Hatay’da 136 MW ve Erzincan’da hibrit 61 MW olmak üzere toplam 197 MW kurulu güçte güneş yatırımları da devam ediyor.

        Buna ek olarak, şirketin geleceğe dönük projeleri arasında yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanma imkânı sağlayan depolamalı RES ve GES projeleri de yer alıyor. IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin Türkiye’nin en büyük ikinci YEKA kapsamındaki GES projesi ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Enerji sektöründeki uzmanlığını Türkiye’nin dışına da taşımayı planlayan şirket, küresel ölçekte yenilenebilir enerji projelerini hayata geçirmeyi, enerjide dönüşüme öncülük etmeyi amaçlıyor.

        REKLAM

        IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. Hakkında;

        Türkiye'de ve dünyada yaptığı dev yatırımlarla uluslararası bir marka olan IC Holding’in iştiraki olarak kurulan IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin, temelinde sürdürülebilir bir gelecek için çalışmak, doğadan aldığını doğaya vermek ve gezegenimize saygılı bir üretim felsefesi yer alıyor. IC İçtaş Enerji Yatırım Holding’in enerji sektöründeki bilgi birikimi ve uzmanlığını taşıyan IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan santrallerinin kurulu gücü 2023 sonu itibarıyla 388 MW’ye ulaşmış durumda. Yatırım ve inşaat aşamasında GES ve Hibrit GES projeleri de bulunan IC Enterra Yenilenebilir Enerji, sektöründeki uzmanlığını Türkiye’nin dışına taşımayı, küresel ölçekte yenilenebilir enerji projelerini hayata geçirerek, enerjide dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #enerji
        #IC Holding
        #IC Enterra
        #yenilenebilir enerji
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Fernando Santos'un 11'i
        Fernando Santos'un 11'i
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Habertürk Anasayfa