IC Holding’in enerjideki adı “IC Enterra Yenilenebilir Enerji” oldu  

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Yarım asrı aşan tecrübesi bulunan IC Holding, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını “IC Enterra Yenilenebilir Enerji” çatısı altında bir araya getirdi. IC Holding’in enerji sektöründeki 25 yıllık deneyimi ile kurulan IC Enterra Yenilenebilir Enerji şirketinin, bünyesinde hidroelektrik, güneş enerji santralleri ile rüzgâr ve enerji depolamaya yönelik yatırımlar yer alıyor.

LOGOSUNDA “TOPRAK, HAVA, SU VE ATEŞ” VAR

Dinamik, aydınlık ve umut dolu bir geleceği mümkün kılmak misyonuyla yola çıkan, adını enerjinin “en”inden ve yerküre anlamına gelen “terra”dan alan IC Enterra’nın temelinde; sürdürülebilir bir gelecek, doğadan aldığını doğaya vermek ve gezegenimize saygılı bir üretim felsefesi bulunuyor. Şirketin bu bakış açısı özel olarak tasarlanan logosunda da yer alıyor. Terra’yı simgeleyen “toprak, hava, su ve ateşi” logosunda taşıyan IC Enterra Yenilenebilir Enerji, “dünya için enerji üretirken dünyayı korumayı” hedefliyor.

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9 HES’İ VE DEVAM EDEN YATIRIMLARI BULUNUYOR

Sürdürülebilir bir geleceğin inşasında yer almak hedefi ile yola çıkan IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin bünyesinde Trabzon, Erzincan, Tokat, Mersin, Giresun’da elektrik üretimine devam eden 9 hidroelektrik santrali (HES) bulunuyor. Toplam kurulu gücü 388 MW olan ve yılda ortalama 1 milyar 400 bin kWh elektrik üreten söz konusu santraller yaklaşık 935 bin konutun yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip.

Mevcut HES’lerin yanı sıra rüzgâr ve güneş santrali projeleri bulunan IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin Hatay’da 136 MW ve Erzincan’da hibrit 61 MW olmak üzere toplam 197 MW kurulu güçte güneş yatırımları da devam ediyor.

Buna ek olarak, şirketin geleceğe dönük projeleri arasında yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanma imkânı sağlayan depolamalı RES ve GES projeleri de yer alıyor. IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin Türkiye’nin en büyük ikinci YEKA kapsamındaki GES projesi ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Enerji sektöründeki uzmanlığını Türkiye’nin dışına da taşımayı planlayan şirket, küresel ölçekte yenilenebilir enerji projelerini hayata geçirmeyi, enerjide dönüşüme öncülük etmeyi amaçlıyor.

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IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. Hakkında;

Türkiye'de ve dünyada yaptığı dev yatırımlarla uluslararası bir marka olan IC Holding’in iştiraki olarak kurulan IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin, temelinde sürdürülebilir bir gelecek için çalışmak, doğadan aldığını doğaya vermek ve gezegenimize saygılı bir üretim felsefesi yer alıyor. IC İçtaş Enerji Yatırım Holding’in enerji sektöründeki bilgi birikimi ve uzmanlığını taşıyan IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan santrallerinin kurulu gücü 2023 sonu itibarıyla 388 MW’ye ulaşmış durumda. Yatırım ve inşaat aşamasında GES ve Hibrit GES projeleri de bulunan IC Enterra Yenilenebilir Enerji, sektöründeki uzmanlığını Türkiye’nin dışına taşımayı, küresel ölçekte yenilenebilir enerji projelerini hayata geçirerek, enerjide dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyor.