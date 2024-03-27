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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? 'ENTRA' katılım endeksine uygun mu? - Merak Edilenler Haberleri

        IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

        IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş., 27 Mart tarihi itibarıyla halka arz kapsamında talep toplamaya başladı. IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,7 milyar TL açıklanırken, halka açıklık oranının ise yüzde 20,03 olduğu belirtildi. Talep toplama işlemlerinin başlamasının ardından, "IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz kaç lot verir? Ic Enterra Yenilenebilir Enerji katılım endeksine uygun mu?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 20:44 Güncelleme: 28.03.2024 - 21:12
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        • 1

          IC Enterra Yenilenebilir Enerji 10,00 TL sabit fiyattan talep toplamaya başladı. 'ENTRA' koduyla borsada işlem görecek IC Enterra Yenilenebilir Enerji toplamda 369 milyon 565 bin 717 adet lot dağıtımında bulunacak. Peki, "IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir? Ic Enterra Yenilenebilir Enerji katılım endeksine uygun mu?" İşte IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arzına ilişkin tüm detaylar...

        • 2

          IC ENTERRA HALKA ARZ OLUYOR!

          IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,7 milyar TL, halka açıklık oranının ise yüzde 20,03 olması bekleniyor. 369.565.717 nominal/adet hissenin satışa sunulacağı halka arzın 226.986.323 nominal TL’lik kısmı sermaye artırımı, 142.579.394 nominal TL’lik kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek.

        • 3

          IC ENTERRA TEKONOLOJİ A.Ş. TALEP TOPLAMA TARİHLERİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

          Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. talep toplama tarihleri belli oldu. Ic Enterra Yenilenebilir Enerji 27, 28, 29 Mart tarihlerinde halka arz edildi.

        • 4

          IC ENTERRA HALKA ARZ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          IC Enterra halka arzda paylar, 10,00 TL sabit fiyattan satışa sunulacak ve bireysel/grup çalışanlarına eşit dağıtım gerçekleştirecek.

        • 5

          IC ENTERRA ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          IC Enterra Yenilenebilir Enerji katılım endeksine uygun değil.

        • 6

          IC ENTERRA TEKONOLOJİ A.Ş KAÇ LOT VERİR?

          Dağıtılacak Pay Mktarı (Olası) *

          - 2.1 Mlyon katılım ~ 132 Lot (1320 TL).

          - 2.5 Mlyon katılım ~ 111 Lot (1110 TL).

          - 2.9 Mlyon katılım ~ 96 Lot (960 TL).

          - 3.3 Mlyon katılım ~ 84 Lot (840 TL).

          - 3.7 Mlyon katılım ~ 75 Lot (750 TL).

          - 4.1 Mlyon katılım ~ 68 Lot (680 TL).

          - 4.5 Mlyon katılım ~ 61 Lot (610 TL).

          - 4.9 Mlyon katılım ~ 57 Lot (570 TL).

        • 7

          IC ENTERRA HANGİ BANKALARDA VAR?

          Satın alacak olan kişiler Ak Yatırım Menkul Değerler ile satın alabilecek.

          A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

          Acar Menkul Değerler A.Ş.

          Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

          Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Akbank T.A.Ş.

          Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

          Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

          Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Anadolu Bank A.Ş.

          Bizim Menkul Değerler A.Ş.

          Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.

          Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Colendi Menkul Değerler A.Ş.

          Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

          Denizbank A.Ş.

          Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Garanti Bankası A.Ş.

          Fibabanka A.Ş.

          Galata Menkul Değerler A.Ş.

          Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Global Menkul Değerler A.Ş.

          Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Halk Bankası A.Ş.

          ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

          ING Menkul Değerler A.Ş.

          Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İş Bankası A.Ş.

          InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

          Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Odeabank A.Ş.

          Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Pay Menkul Değerler A.Ş.

          PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

          Prim Menkul Değerler A.Ş.

          QNB Finansbank A.Ş.

          QNB Finans Yatırım Menkul Değerler

          Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Şekerbank A.Ş.

          Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          TEB A.Ş.

          TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

          Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

          Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Vakıflar Bankası A.Ş.

          Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

          Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ziraat Bankası A.Ş.

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