IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir? IC Enterra Enerji halka arz tarihleri 2024
SPK tarafından onaylanan IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz tarihi duyuruldu. Yatırımcılar şirketin halka arzdaki detaylarında odaklanmış durumda. Toplam büyüklüğün yaklaşık 3,7 milyar TL olması öngörülen halka arzda, talep toplama tarihleri başladı ve toplamda üç gün sürecek. Paylar 10,00 TL sabit fiyattan satışa sunulacak ve bireysel/grup çalışanlarına eşit dağıtım gerçekleştirecek. Peki IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz ne zaman? IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir ve katılım endeksine uygun mu? İşte IC Enterra Enerji halka arz hisse fiyatı ve kodu
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Enerji sektöründe uzu süredir varolan IC Enterra Yenilenebilir Enerji halk arz tarihleri merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre üç yeni şirkette talep toplama bugün tamamlanıyor. Bu hafta en çok araştırılanlar arasında yer alan ve kurucu ortağı IC Enterra Yenilenebilir Enerji olan şirketin hisse fiyatı, dağıtım şekli, lot payı ile halka arz gerçekleşiyor. Peki; IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz ne zaman? IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
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IC ENTERRA HALKA ARZ NE ZAMAN?
IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,7 milyar TL, halka açıklık oranının ise yüzde 20,03 olması bekleniyor. 369.565.717 nominal/adet hissenin satışa sunulacağı halka arzın 226.986.323 nominal TL’lik kısmı sermaye artırımı, 142.579.394 nominal TL’lik kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek.
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IC ENTERRA HALKA ARZ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
IC Enterra halka arzda paylar, 10,00 TL sabit fiyattan satışa sunulacak ve bireysel/grup çalışanlarına eşit dağıtım gerçekleştirecek.
IC ENTERRA ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
IC Enterra Yenilenebilir Enerji katılım endeksine uygun değil.
IC ENTERRA TEKONOLOJİ A.Ş. TALEP TOPLAMA TARİHLERİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. talep toplama tarihleri belli oldu. Ic Enterra Yenilenebilir Enerji 27, 28, 29 Mart tarihlerinde halka arz edildi.
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ENTRA KAÇ LOT VERİR?
IC Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA) talep toplama başladı. 27-28-29 Mart tarihlerinde talep toplayacak olan ENTRA kaç lot verir olası tablo şöyle; 2.500.00 katılıma 111 lot yani 1110 TL, 2.900.00 katılıma 96 lot yani 960 TL, 3.300.000 katılıma 84 lot yani 840 TL ve 3.700.00 katılıma 75 lot talep olduğu durumda 750 TL ödeme yapılacak. ENTRA halka arz katılmak isteyen yatırımcılar halka arz bölümünden alım yapacak. IC Enterra hisse fiyatı 10 TL iken şirket bireysele ve grup çalışanlarına eşit dağıtım yapacak.
IC ENTERRA HAKKINDA
IC Holding’in enerji sektöründeki 25 yıllık uzmanlığı ile faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Toplam kurulu gücü 388 megavat (MW) hidroelektrik santrali ile 2023 yılında 1 milyar 200 milyon kWh düzeyinde elektrik üreten IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,7 milyar TL, halka açıklık oranın ise yüzde 20,03 olması öngörülüyor.
IC Holding’in enerji sektöründeki 25 yıllık deneyimi ile faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Portföyünde toplam 9 hidroelektrik santrali bulunan, 388 MW kurulu gücü ile 2023 yılında 1 milyar 200 milyon kWh düzeyinde elektrik üreten IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı, Ak Yatırım Menkul Değerler, İş Yatırım Menkul Değerler ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek.
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IC ENTERRA HANGİ BANKALARDA VAR?
Satın alacak olan kişiler Ak Yatırım Menkul Değerler ile satın alabilecek.
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Bank A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Galata Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Bankası A.Ş.
ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
ING Menkul Değerler A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Bankası A.Ş.
InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odeabank A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finansbank A.Ş.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TEB A.Ş.
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıflar Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.
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