ENTRA KAÇ LOT VERİR?

IC Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA) talep toplama başladı. 27-28-29 Mart tarihlerinde talep toplayacak olan ENTRA kaç lot verir olası tablo şöyle; 2.500.00 katılıma 111 lot yani 1110 TL, 2.900.00 katılıma 96 lot yani 960 TL, 3.300.000 katılıma 84 lot yani 840 TL ve 3.700.00 katılıma 75 lot talep olduğu durumda 750 TL ödeme yapılacak. ENTRA halka arz katılmak isteyen yatırımcılar halka arz bölümünden alım yapacak. IC Enterra hisse fiyatı 10 TL iken şirket bireysele ve grup çalışanlarına eşit dağıtım yapacak.

IC ENTERRA HAKKINDA

IC Holding’in enerji sektöründeki 25 yıllık uzmanlığı ile faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Toplam kurulu gücü 388 megavat (MW) hidroelektrik santrali ile 2023 yılında 1 milyar 200 milyon kWh düzeyinde elektrik üreten IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,7 milyar TL, halka açıklık oranın ise yüzde 20,03 olması öngörülüyor.

IC Holding’in enerji sektöründeki 25 yıllık deneyimi ile faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Portföyünde toplam 9 hidroelektrik santrali bulunan, 388 MW kurulu gücü ile 2023 yılında 1 milyar 200 milyon kWh düzeyinde elektrik üreten IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı, Ak Yatırım Menkul Değerler, İş Yatırım Menkul Değerler ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek.